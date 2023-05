Nach der Landratswahl in Oder-Spree zeigt sich der Wahlsieger und SPD-Kandidat Frank Steffen über das knappe Wahlergebnis gegen den AfD-kandidaten Rainer Galla nachdenklich: "Das ist natürlich etwas, was mich besorgt macht, dass so viele Menschen bereit sind, bei der AfD ihr Kreuz zu machen", sagte Steffen dem rbb.

Im Landkreis Oder-Spree hat sich SPD-Kandidat Frank Steffen knapp gegen den Amtsbewerber von der AfD, Rainer Galla, durchgesetzt. Steffen kam in der Stichwahl am Sonntag auf 52,4 Prozent der Stimmen.

In der Stichwahl am Sonntag holte Steffen 52,4 Prozent der Stimmen, Galla bekam 47,6 Prozent. Vor allem die Briefwähler haben für Steffen votiert, der im ersten Wahlgang noch hinter Galla lag. Erfüllt wurde auch das Quorum, wonach mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten für den Sieger stimmen müssen. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,5 Prozent. Steffen ist amtierender Bürgermeister von Beeskow und wird voraussichtlich Anfang August ins Landratsamt einziehen und als Bürgermeister zurücktreten.

"Herzlichen Glückwunsch an Herrn Steffen, den Kandidaten der Einheitsfront", sagte der AfD-Kandidat Rainer Galla am Wahlabend. Er sei stolz darauf, viele Wähler mobilisiert zu haben. "Das Ergebnis selbst ist für mich persönlich ein Erfolg. Wenn man so knapp verliert, dann kann man sagen, man hat fast alles richtig gemacht."

Die Menschen in Oder-Spree seien mit der gesamten Bundes-, Landes- und auch Landkreispolitik unzufrieden. Sie hätten dieser Unzufriedenheit nicht nur als Protest, "sondern als dauerhafter Wunsch nach einem Wechsel" Ausdruck gegeben, so der AfD-Kandidat. Seine Partei könne nach dem Ergebnis mit großer Zuversicht in die nächsten Kommunal- und Landtagswahlen gehen.

Der bisherige Landrat von Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD), nahm das Ergebnis zwar mit Erleichterung auf, zeigte sich aber wie Steffen sei über den knappen Ausgang besorgt. "Es zeigt, dass die bürgerliche Mitte in der Politik Wähler in Größenordnungen nicht mehr erreicht." Lindemann, der in den Ruhestand gehen wird, verteidigte seine Politik in Oder-Spree. So habe beispielsweise der Landkreis aktuell keine Schulden. Seine Partei müsse daran arbeiten, dass Ergebnisse bei der nächsten Wahl besser werden.