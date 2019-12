In der kommenden Woche will der 62-Jährige mit den Gemeinden in seinem Landkreis die Ausweisung von Wohnbauflächen diskutieren. Dafür will er bei der Landesregierung eine Ausnahme vom "etwas restriktiven" Landesentwicklungsplan [gl.berlin-brandenburg.de] beantragen, sagte Lindemann im Gespräch bei Antenne Brandenburg. Dieser Plan legt fest, welche Gemeinden wie stark wachsen dürfen.

Der Jurist, der im Februar 2017 Manfred Zalenga im Landratsamt Oder-Spree ablöste, sieht noch weitere Herausforderungen durch den geplanten Dreischichtbetrieb in dem Tesla-Werk, bei dem täglich mehrere tausend Mitarbeiter zu drei Tageszeiten ein- und auspendeln: "Das verlangt Enormes an verkehrlicher Infrastruktur." Vor allem Erkner und Neu Zittau seien jetzt schon durch Pendlerverkehr mit Autos sehr belastet.