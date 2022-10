Der Industriestandort Schwedt (Uckermark) muss sich angesichts des zum Jahreswechsel beginnenden Öl-Embargos gegen Russland neu erfinden. So soll sich die PCK-Raffinerie möglichst schnell und nachhaltig umstrukturieren - wenn es nach dem Willen der Politik geht. Um den Transformationsprozess zu meistern, möchte Schwedts Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe die Unterstützung umliegender Firmen nutzen. Dazu besuchte die SPD-Politikerin in den vergangenen Tagen die Niederlassungen von Verbio und Enertrag.

Hoppe, noch nicht einmal ein Jahr im Amt der Bürgermeisterin, sieht sich plötzlich in einer riesigen Verantwortung. 325 Millionen Euro Fördermittel des Bundes stehen ihr in den nächsten Jahren zur Verfügung, um den Wandel der PCK zu organisieren. "So würde ich sagen, dass es sich in etwa die Waage hält. Also die Sorge um die Arbeitsplätze hier vor Ort, um den Industriestandort hier vor Ort und die Zuversicht, dass wir aber den Transformationsprozess gut meistern werden", sagt sie im Gespräch mit dem rbb.