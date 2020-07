Jedes Jahr ist es für die Landwirte im Frühling und Sommer das Gleiche: Hoffen auf ausreichend und gut verteilten Regen. Die letzten beiden Jahre sah es damit in Brandenburg schlecht aus: "Die Luzerne, eine Futterpflanze ähnlich dem Klee, gilt mit ihren tiefen Wurzeln eigentlich als Trockenversicherung für das Viehfutter. Aber seit 2019 schwächelt selbst die", sagt Thomas Gäbert. Er leitet einen genossenschaftlich organisierten Mehrfamilienbetrieb mit knapp 4.000 Hektar Landwirtschaftsfläche in Trebbin.

In den vergangenen beiden Jahren hatte er wie viele Landwirte in Deutschland mit großen Ernteverlusten zu kämpfen. Die Kartoffel- und Getreideernte in Brandenburg lag 2018 und 2019 deutlich unter dem Durchschnitt der vorherigen Jahre. Und auch im langjährigen Verlauf lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Niederschlag in den Frühlingsmonaten und dem Ernteertrag pro Hektar erkennen.