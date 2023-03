Warnstreiks in Berlin und Brandenburg - Stadtreinigung, Verwaltungen, Kitas und Bäder werden bestreikt

Do 23.03.23 | 12:14 Uhr

dpa/J.Krick Audio: rbb 88,8 | 23.03.2023 | Malte Döbert | Bild: dpa/J.Krick

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft Verdi zu neuen Warnstreiks aufgerufen. Am heutigen Donnerstag und am Freitag soll im öffentlichen Dienst die Arbeit niedergelegt werden. Ein Überblick für Berlin und Brandenburg.

Verdi hat im Tarifstreit im öffentlichen Dienst erneut zu Warnstreiks aufgerufen

In Berlin werden voraussichtlich die Stadtreinigung, Krankenhäuser, Bäder und Schleusen bestreikt

In Brandenburg sind Mitarbeiter in Verwaltungen und Kitas zum Ausstand aufgerufen

Wenige Tage vor den nächsten Verhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Berlin und Brandenburg erneut zu Warnstreiks aufgerufen.



In Berlin sollen am Donnerstag und Freitag unter anderem kommunale Krankenhäuser und das Studierendenwerk bestreikt werden. Schwimmbadgäste müssten sich zudem wegen Warnstreiks bei den Bäderbetrieben auf Einschränkungen einstellen. Gestreikt werden soll auch bei den Wasserbetrieben. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) stellte Verbraucherinnen und Verbraucher darauf ein, dass Bio-, Restmüll-, und vielerorts auch Wertstofftonnen erst ab Samstag wieder geleert werden könnten. Die Recyclinghöfe bleiben voraussichtlich bis Samstag geschlossen.

Das Wasserschifffahrtsamt und die Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft beteiligen sich an den Warnstreiks. Sämtliche Schleusen in Berlin und Brandenburg sollen am Donnerstag geschlossen bleiben, so die Gewerkschaft.



In Brandenburg sind an beiden Tagen zudem Verwaltungen und Kitas in kommunaler Trägerschaft betroffen. Am Donnerstag muss etwa in Kitas und Stadtverwaltungen in Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt mit Einschränkungen gerechnet werden. Nach Angaben eines Sprechers von Verdi in Nordostbrandenburg beteiligten sich rund 300 Beschäftigte an einer Kundgebung vor der Stadtverwaltung in Frankfurt (Oder).



"Die Warnstreiks sind gut angelaufen", bilanziert Lucas Krentel von der Gewerkschaft Verdi dem rbb am Donnerstagmorgen. Er geht von 4.000 Teilnehmenden an der Demonstration in Berlin aus, die vom Bundesinnenministerium zum Invalidenpark in Berlin-Mitte führen soll.



Verdi-Gewerkschafter Max Manzey sprach am Donnerstagmorgen von über 1.000 Streikenden bei der Berliner Charité, den Vivantes Kliniken und dem Jüdischen Krankenhaus. Allerdings fahren laut Verdi bei Vivantes die Häuser auf Vollast. Das setze die Streikenden unter Druck, ihr Recht wahrzunehmen.

Auch am kommenden Montag (27. März) soll es an der Charité, bei Vivantes und am Jüdischen Krankenhaus einen weiteren Warnstreik geben. Die Charité kündigte an, dass erneut planbare, nichtdringende Eingriffe verschoben werden müssten. Zeitkritische Tumoroperationen, Transplantationen, Operationen von Kindern, die Versorgung von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall, Herzinfarkt und anderen Notfällen sollen hingegen durchgeführt werden. "Die wiederholten Warnstreikmaßnahmen innerhalb kurzer Zeit stellen die Krankenversorgung der Charité vor große Herausforderungen", teilte ein Sprecher mit.

Der Arbeitgeberverband KAV Berlin bezeichnete die Warnstreiks in den kommunalen Krankenhäusern als "unverhältnismäßig". Sie seien mit Blick auf die Patientenversorgung unangemessen. "Dreitägige Warnstreiks unmittelbar vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen auf Bundesebene, die zur Schließung von Betten und damit im Ergebnis zu Einschränkungen der Patientinnen- und Patientenversorgung führen können, sind nicht zielführend", hieß es in einer Mitteilung.

Anfang März hatte es zuletzt einen Warnstreik im öffentlichen Dienst gegeben. Da hatten tausende Mitarbeiter unter anderem in den Krankenhäusern, bei der Berliner Stadtreinigung und in den Schwimmbädern gestreikt. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend zurück. Das Angebot sei "nicht einigungsfähig", teilte Verdi mit. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am Montag.

Aktuelle Tarifkonflikte Verdi und Beamtenbund dbb: Für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst mehr Lohn. In den vergangenen Wochen waren verschiedene Bereichen in Berlin und Brandenburg von Warnstreiks betroffen: kommunale Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Wasserbetriebe, Bäderbetriebe und Stadtreinigung, Wasserschifffahrtsamt, Studierendenwerk und Arbeitsagenturen - bis hin zum Nahverkehr und dem Flughafen. Die Gewerkschaften fordern konkret 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2.500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 27. März. Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG): Sie verhandelt zurzeit mit bundesweiten Bahn- und Busunternehmen über Tarife. Die Gewerkschaft fordert unter anderem bei einer Laufzeit von einem Jahr Lohnerhöhungen von insgesamt zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro als "soziale Komponente". Die Deutsche Bahn bot in der zweiten Runde insgesamt fünf Prozent mehr Lohn in zwei Schritten vor, außerdem Inflationsausgleichsprämien. Nächster regulärer Termin für Tarifverhandlungen für 180.000 Beschäftigte bei der DB ist der 24. und 25. April. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): Sie fordert kleinere Klassen in den Berliner Schulen und Verhandlungen mit dem Senat über einen Tarifvertrag. Seit 2021 organisierte die GEW für ihr Anliegen bereits mehrere Warnstreiks. Der Berliner Senat verweist jedoch darauf, dass Berlin der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) angehört. Ohne Zustimmung der Tarifgemeinschaft könne der Senat keine Tarifverhandlungen über die Klassengröße aufnehmen - und die TdL lehne solche Verhandlungen ab. In Berlin gibt es rund 34.000 Lehrerinnen und Lehrer, viele davon sind Angestellte und dürfen - anders als Beamte - streiken. Gewerkschaft Marburger Bund: Der Marburger Bund fordert für rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) wies das bisher aus zu hoch zurück. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 3. und 4. April 2023 angesetzt.