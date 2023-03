Sieht man genauer hin, was mit der Pflegeeinrichtung in der Müllerstraße passiert ist, entsteht ein anderer Eindruck. Aber der Reihe nach.

44 Seniorinnen und Senioren wohnen noch in den unteren beiden Stockwerken. Bis Ende des Jahres wird das "Pflege & Wohnen im Schillerpark" komplett geschlossen, die pflegebedürftigen alten Menschen müssen sich ein neues Zuhause suchen. In den oberen beiden, zuvor leerstehenden Etagen des Hauses, sind seit Anfang Februar 126 Geflüchtete aus der Ukraine eingezogen.

2006 pachtete die Johannesstift-Diakonie das Haus auf dem Gelände des Paul-Gerhardt-Stifts in der Müllerstraße: für eine stationäre Vollzeitpflege mit 141 Plätzen in Einzel- und Doppelzimmern. Pächter und Verpächter gehören zur evangelischen Diakonie in Berlin. Der Vertrag sollte 25 Jahre laufen, mit Option auf Verlängerung. Er hätte also eigentlich frühestens 2031 geendet. Dann aber, das sagen beide Seiten, gab es Meinungsverschiedenheiten über den Pachtzins. Das ist in der Regel ein fester monatlicher Betrag, den der gewerbliche Pächter an den Verpächter zahlen muss, ähnlich einer Miete und zusätzlich zu den Betriebskosten - meistens belegungsunabhängig.

Knapp 15 Jahre lang blieb dieser Pachtzins offenbar unverändert. Anfang 2021 forderte der Verpächter, das Paul-Gerhardt-Stift, dann deutlich mehr, heißt es von der Johannesstift-Diakonie. Um wie viel es dabei genau ging, wollen beide Seiten nicht sagen. Nur so viel: Die Erhöhung sei rechtlich zulässig gewesen, der mögliche Spielraum aber "voll genutzt" worden, heißt es von der Johannesstift-Diakonie. Durch die Forderung wäre "ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich gewesen", sagt deren Sprecherin Lilian Rimkus. Was das angeht, stimmen die Darstellungen von Pächter und Verpächter überein. In mehreren anderen Punkten aber widersprechen sie sich.