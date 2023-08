Beschäftigte des Einzel- und Großhandels sind am Dienstag und Mittwoch in Berlin und Brandenburg zum Warnstreik aufgerufen. Auf dem Berliner Breitscheidplatz ist am Dienstagvormittag dazu eine Kundgebung geplant.

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen. Vom Streik betroffen sind unter anderem Kaufland-, Rewe- und Edeka-Filialen sowie die Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof, das KaDeWe, H&M, Ikea und Thalia. Lager der Supermarktketten in Berlin, Oranienburg und Lübbenau werden ebenfalls bestreikt. Beschäftigte des Pharmagroßhandels sind bereits seit Montag im Warnstreik.