Am Donnerstag wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Cottbus erwartet.

Der zweitägige Deutsche Bauerntag beginnt am Mittwochmittag in Cottbus offiziell. Am ersten Tag wollen die 500 Delegierten die Verbandsspitze wählen. Bauernpräsident Joachim Rukwied stellt sich zur Wiederwahl für eine weitere vierjährige Amtszeit. Der 62-Jährige steht seit 2012 an der Spitze des Verbands.

Nach bundesweiten Traktoren-Protesten gegen das Aus für Dieselvergünstigungen zu Jahresbeginn hatte sich die Ampel-Koalition am Dienstag auf ein Entlastungspaket geeinigt.

Teil des Pakets sei die steuerliche Gewinnglättung für die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft, teilten die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Damit würden Gewinnschwankungen abgemildert. Bauern können so Einkünfte aus guten und schlechten Jahren besser miteinander verrechnen. Zudem soll die Weidetierhaltung auf Grünland in der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU zusätzlich gefördert werden. Durch eine Gesetzesänderung soll die Stellung der Landwirte etwa gegenüber dem Handel gestärkt werden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kündigte an, das Agrar-Paket werde in der nächsten Sitzungswoche in erster Lesung Thema sein.

Agrarminister Özdemir sagte, es sei ein "starkes Paket", das die Landwirtinnen und Landwirte entlaste und im Markt stärke. Rukwied nannte es einen Schritt in die richtige Richtung, der aber nicht ausreichend sei. Er forderte die Bundesregierung zu einem "Neustart" in der Agrarpolitik auf und kündigte weitere Protestaktionen rund um die Versammlung in Cottbus an.