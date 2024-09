An den Wänden hängen bunte Bilder von Computerspiele-Charakteren, an manchen Arbeitsplätzen stapeln sich Teller, und zwischen den Schreibtischen läuft ein kleiner Hund herum: Das Team des Berliner Entwicklerstudios Wooga hat es sich im Bürohaus "Backfabrik" gemütlich gemacht. "Start-up-Spirit" nennt es Martin Müller, der bei Wooga den Titel "Vice President Games" trägt - was mächtig klingt, aber am Kaffeeautomaten der großen Gemeinschaftsküche muss er trotzdem anstehen wie alle anderen auch. "Wooga glaubt sehr an die Kraft der Kreativität in der Kollaboration", erklärt er: "Und die Kreativität, die aus dem Chaos entsteht, können wir hier fantastisch leben."

Fast zehn Milliarden Euro Umsatz verzeichnete die Games-Branche 2023 in Deutschland. Tendenz: steigend. Berlin bezeichnet sich mit seinen rund 300 Unternehmen schon seit Jahren als "Games-Haupstadt" des Landes. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) wird auch nicht müde, die starke Förderlandschaft zu loben: Fünf Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr, drei Millionen sind es bereits in diesem Jahr.

Seit 2009 setzt Wooga auf sogenannte Casual Games für zwischendurch. Anspruchsvolle Gamer mögen die Nase rümpfen: Für Martin Müller sind sie der perfekte Einstieg in die Spielewelt für alle Altersgruppen. "Der Wunsch der Spieler ist, dass sie möglichst breit aufgestellte, tiefe Spiele erleben können, aber nicht zuerst einen Doktor machen müssen, um es zu verstehen." So wie bei Woogas erfolgreichstem Spiel bislang, June’s Journey, eine Mischung aus interaktivem Suchbild und Daily-Soap-Krimi, das 2017 an den Start ging und bis heute einen Umsatz von über einer Milliarde Euro eingebracht hat - ein großer Teil davon durch Spielerinnen jenseits der 55. "Ein Kapitel ist ungefähr Spielspaß für eine Woche", sagt Müller. "Das heißt, wenn jetzt jemand das Spiel neu anfängt, könnte er ohne weiteres sechs bis sieben Jahre spielen."

"Wir sind in Deutschland der fünftgrößte Absatzmarkt weltweit, aber in der Entwicklung sind wir wirklich nur auf den hinteren Plätzen", kritisiert Benedikt Grindel. "Dafür gibt es keinen guten Grund, das müssen wir aufholen, dafür sind Spiele auch einfach ein zu wichtiges Produkt und ein Zukunftsmarkt." Grindel leitet die deutschen Entwicklungsstudios von Ubisoft, mit Titeln wie Far Cry und Assassins Creed einer der größten Games-Schmieden der Welt. In Berlin ist das Unternehmen seit 2018 - und bislang der einzige in seiner Gewichtsklasse. Um begehrte Fachkräfte nach Deutschland zu locken, dürfen es gerne noch mehr werden: Konkurrenz belebe das Geschäft, so Grindel, deswegen müsse die deutsche Politik bessere Rahmenbedigungen schaffen.

An der Spree habe sich tatsächlich "eine ganze Menge getan in den letzten Jahren", lobt Felix Falk, Geschäftsführer beim Branchenverband Game: "National gesehen geht es den Unternehmen im Moment aber nicht so gut, weil die Bedingungen am Gesamtstandort Deutschland noch nicht vergleichbar sind zu anderen Ländern." Vor allem seit der Bund seine Games-Förderung eingefroren hat, und der Großteil der ursprünglich versprochenen Summe von 100 Millionen Euro wieder kassieren wird, herrscht schlechte Stimmung: Die Zahl der neu gegründeten Games-Studios in Deutschland sei um 60 Prozent eingebrochen, sagt Falk. Kanada, Frankreich und andere Länder bezuschussen derweil Spieleentwickler oder erlassen den Studios einen Teil der Steuern.

Was es nicht braucht, sagt Grindel, ist eine weitere große Games-Messe wie die Gamescom in Köln - auch wenn sich CDU und SPD eine solche Leitveranstaltung auch in Berlin wünschen. Eine solche Konkurrenzveranstaltung könnte am Ende die Strahlkraft des Originals schwächen und dem Games-Standort Deutschland insgesamt schaden. Stattdessen müsse sich die Hauptstadt auf ihre Stärken konzentrieren - vor allem das kreative Portential der vielen kleinen Entwicklerstudios. "Und da finde ich spannend, das alles zu bündeln und zu kristallisieren, in einem Projekt wie dem House of Games."

Das House of Games: Es ist das Hoffnungsprojekt für die Berliner Games-Wirtschaft. 4,6 Millionen Euro hat der schwarz-rote Senat dafür eingeplant. Für einen Ort, an dem große und kleine Entwickler zusammenkommen, arbeiten, neue Spiele vorstellen und Strahlkraft nach außen entwickeln, sagt Janine Koch, Vorstandschefin beim Netzwerk Medianet. "Die Hoffnung ist deswegen so groß, weil man sich davon verspricht, dass dadurch Innovation entstehen kann und Synergien entwickelt werden, die man einfach, wenn man selber als einzelner Publisher oder Spieleentwickler in einer Immobilie sitzt, nicht entfalten kann."