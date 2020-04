Mehrere Inhaber von Reisebüros wollen am Mittwoch in Berlin für Staatshilfen demonstrieren. Unter dem Motto "Reisebüros in Not, uns droht der Tod", wollen sie am Mittag (12 Uhr) vor dem Bundeskanzleramt ihrer Forderung nach einem Rettungsschirm Nachdruck verleihen. Nach Polizeiangaben sind 20 Demonstranten angemeldet - sie müssen die wegen der Corona-Krise geltenden Mindestabstände einhalten.

Die Reisebüros fordern eine nicht rückzahlbare finanzielle Soforthilfe für die touristischen Unternehmen. Die Branche mit drei Millionen Beschäftigten, 15.000 Unternehmen und 290 Milliarden Euro Jahresumsatz werde von der Politik bisher im Stich gelassen, so die Veranstalter.