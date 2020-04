Weltenbummler Brandenburg Samstag, 25.04.2020 | 22:19 Uhr

@RBB...nun mal ganz im Ernst was meint ihr eigentlich, wer den Hauptteil eurer Leserschaft bildet? Ich denke, dass wird der Angestellte sein, der eben NICHT das Privileg hat einen Betriebsrat hinter sich zu wissen. Somit braucht ihr solche Berichte gar nicht erst in die Welt setzen!!! Stellt euch die selbe Frage, geht aber vom Arbeitnehme/Azubi aus, der in einem kleinen Betrieb arbeitet also folglich keinen Betriebsrat hat... das sind im übrigen auch die vielen kleinen Pflegebetriebe, mit 2...3 Angestellten, oder die Kollegen vom Bau, dem Friseurladen um die Ecke, die Verkäuferin im kleinen Tante Emma-Laden...und sooo viele Kleinstbetriebe mehr!!! Die Mitarbeiter der großen, also mit Betriebsrat brauchen sich hingegen kaum Gedanken machen, weil der Betriebsrat all die Fragen längst beantwortet hat, sie beantwortet und mit Sicherheit darauf achtet, dass alles mögliche gemacht wird!!! Also, bevor Berichte/Nachrichten in die Welt gesetzt werden, solle auch und vor allem in der RBB Redaktion darüber nachgedacht werden, ob diese Nachricht wirklich wichtig ist und auch einen Mehrwert für den Leser hat.