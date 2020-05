Seit Montag dürfen die Hotels in Berlin wieder für Touristen öffnen - auch das Hotel Adlon am Pariser Platz. Direktor Michael Sorgenfrey erzählt im Interview, wie man sich dort auf die neuen Hotelgäste vorbereitet hat und wie im Moment die Buchungszahlen sind.

Beim Lockdown war Ihr Kühllager ja immer noch gefüllt, zum Teil auch mit schnell verderblichen Sachen. Was haben Sie damit gemacht?

Wir haben mit der Organisation "Too good to go" zusammengearbeitet. Und wir haben eine App aufgesetzt, wo wir das Essen auch verkaufen konnten. Spargel-Boxen haben wir auch gemacht, als es möglich war. Was dann noch übrig blieb, haben wir für gute Zwecke übergeben.