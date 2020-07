Nach zwei nachgewiesenen Corona-Fällen in einem Geflügelhof in Niederlehme (Dahme-Spreewald) empfiehlt das Gesundheitsministerium allen Schlachtbetrieben in Brandenburg, Testungen bei der Belegschaft durchzuführen. "Wir begrüßen, dass der betroffene Betrieb selbst aktiv geworden ist und so die Positivfälle aufgedeckt werden konnten. Damit können wir gemeinsam frühzeitig größeren Ausbrüchen, wie wir sie in Gütersloh erlebt haben, wirksam begegnen", teilte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft (parteilos) am Donnerstag mit. Diesem Vorbild sollten die anderen Fleischbetriebe in Brandenburg folgen.

In dem Betrieb mit rund 660 Beschäftigten wurde seit einer Woche täglich ein Teil der Mitarbeiter getestet, seit Donnerstag werden alle Beschäftigten getestet. Unter den bislang rund 160 durchgeführten Tests meldete der Geflügelbetrieb am Mittwoch zwei positive Ergebnisse. Bei den beiden Personen handelt es sich um eine Festangestellte und um eine Werkvertragsbeschäftigte, wie der betroffene Geflügelhof “Märkische Geflügelhof Spezialitäten“ (MGS) auf rbb-Nachfrage mitteilte.