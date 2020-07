Berliner Berlin Dienstag, 21.07.2020 | 14:12 Uhr

Wie schön, dass die Gastronomie behindert wurde. Dem Virus ist es aber egal! Es hat sich nichts an der Verbreitung geändert. 1,5 Meter, besser 2 Meter sind hier weiterhin das Gebot der Stunde. Im Gegenteil. Inzwischen wissen wir sogar, dass über Aerosole eine Verbreitung in geschlossenen Räumen noch deutlich über diese 1,5 Meter möglich ist und sich dort auch deutlich länger in der Luft hält. Man vermutet, dass sich fast die Hälfte der Ansteckungen über Aerosole gebildet haben. Also eigentlich müssten wir (gerade auch in Hinblick auf den Herbst)in geschlossenen Räumen, die Auflagen noch verschärfen. Und was machen wir? Um der Wirtschaft und den Hedonisten Berlins in den "A" zu kriechen, lockern wir noch mehr. Und das bei einer Linken Regierung. Wie links muss denn eine Regierung noch sein, um die wirtschaftlichen Interessen nicht über das Gemeinwohl zu stellen? Und überhaupt, sinkende Zahlen, dass ich nicht lache. Junge Menschen mit leichten Symptomen gehen nicht zum Arzt, noch Fragen?