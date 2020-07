Ronni Lacks Augenringe erzählen von der gestrigen Schicht: 14 bis 22:30 Uhr, ohne Pause. Patientin waschen, umbetten, Essen reichen, Verbände wechseln. Manchmal muss er all das in kaum mehr als zehn Minuten schaffen. Und dann ins Auto, zum nächsten Hausbesuch. Zehn bis 16 Menschen betreut Lack als ambulante Pflegekraft so jeden Tag - auch während Corona.

Ronni Lacks Arbeitsalltag passt in ein Schema, das gerade während der Coronakrise an Brisanz gewinnt. Einerseits ist das Ansteckungsrisiko in jenen Berufen hoch, in denen Menschen viel Kontakt haben. Andererseits sind gerade jene Jobs schlecht bezahlt, in denen physische Nähe zu anderen unvermeidbar ist.

Dass sich an diesen Bedingungen so bald etwas ändert, bezweifelt Andreas Splanemann, Sprecher der Gewerkschaft ver.di für Berlin und Brandenburg. “Der Heldenstatus verblasst langsam“, sagt er. Nach dem Loben der "Systemrelevanten", sei die Politik schnell zur Tagesordnung übergegangen. Selbst der einmalige Pflegebonus komme zum Beispiel bei den Pflegerinnen im Krankenhaus nicht an. Die Gehälter werden wohl unverändert niedrig bleiben.

Für die Betroffenen kann diese Konstellation zweierlei bedeuten: Entweder gibt es eine Art Zwang durchzuhalten, weil man in den “systemrelevanten Berufen” tätig ist. Dadurch riskiert man trotz vergleichsweise niedriger Entlohnung die eigene Gesundheit, so wie Lack. Oder die Krise trifft die Menschen finanziell hart, weil während der Kontaktsperre die Arbeit nicht erlaubt war, und jetzt oft nur Kurzarbeit möglich ist – bei einem sowieso niedrigen Lohn.

An einem normalen Arbeitstag vor Corona hätte Rusczyk keine Zeit für ein längeres Gespräch über ihre Arbeit gehabt. Sie hätte für etwa 100 Menschen Bestellungen aufgenommen, das Essen gebracht, abkassiert und in der Menschenmenge den ein oder anderen Stammgast auch mal herzlich gedrückt. Doch in Zeiten von Corona, bedeutet das zu viel Nähe - das beschloss der Berliner Senat im März. Die "Dicke Wirtin" musste wie alle anderen Restaurants für viele Wochen schließen.

Es ist ein Freitagabend in Berlin-Charlottenburg. Der Sommer hat eine graue Pause mit vielen Regenwolken eingelegt. Wäre es ein Jahr wie jedes andere, würden dennoch die Gäste in das Restaurant "Dicke Wirtin" am Savignyplatz strömen und die Kellnerin Gabriela Rusczyk gut beschäftigen. Doch jetzt sind nur einige Tische belegt. Trotzdem guckt Rusczyk immer wieder nach den wenigen Gästen, schaut, ob sie auch gut versorgt sind.

Heute darf Rusczyk unter Auflagen wieder ihre Gäste in der "Dicken Wirtin" bedienen. Und doch fehlen die Lockerheit, die Umarmungen und vor allem der Umsatz. In der "Dicken Wirtin" treffen Altberliner sonst auf Touristen aus England, China, Polen und den USA. Aber diese Gäste aus dem Ausland bleiben fern. Auch deshalb ist Rusczyk in Kurzarbeit und muss mit 60 Prozent ihres Nettogehalts auskommen. "Davon kannst du nicht leben und nicht sterben", sagt sie. Ihr geht es wie so vielen in der Gastronomie in Berlin und Brandenburg: Drei von vier in der Branche sind in Kurzarbeit.

Man kann aber eine sehr grobe Schätzung machen, indem man die jeweils zehn Berufsgruppen mit der meisten Nähe zu anderen aus den Bereichen Gesundheits- und Sozialberufe sowie Handel und Gastgewerbe dahingehend anschaut, wie viele Beschäftigte hier arbeiten. Betroffen wären demnach bis zu fünf Millionen Arbeitstätige in Deutschland. In Berlin und Brandenburg sind es rund 400.000, die für viel Nähe wenig Lohn sehen. Das ist sowohl regional als auch bundesweit gesehen jeder und jede siebte Arbeitnehmer/in.

Silke Tophoven von der Hochschule Düsseldorf beschäftigt sich seit einigen Jahren mit diesem Zusammenhang. Sie hat in einer Studie zeigen können, dass bei Beschäftigten in prekären Jobs die Gesundheit leidet. Dass ein Job prekär ist, könne sich, laut Tophoven, auf verschiedene Art und Weise ausdrücken: schlechte Bezahlung, hohe physische Belastung, niedrige Anerkennung. "Je mehr von diesen prekären Aspekten zusammenkommen, desto schlechter ging es in der Studie den Leuten gesundheitlich”, sagt sie.

Eine Person, die diese Belastung in Corona-Zeiten zu spüren bekommt, ist Lea Robben [ Name von der Redaktion geändert ], die lieber anonym bleiben will. Sie arbeitet in einem Berliner Supermarkt. In Spitzenzeiten flitzen Brötchen, Nudeln und Klopapier in einem endlosen, fiependen Strom über den Scanner ihrer Kasse. Ihr Lohn: 11,85 Euro pro Stunde. Und pro Stunde habe sie mit bis zu 100 Menschen Kontakt, sagt Robben. Viele würden eben auch mit der ganzen Familie zum Einkauf kommen.

Bei Frauen würde sich dieses Muster zum Beispiel folgendermaßen abzeichnen, erklärt die Forscherin Tophoven: "Vereinfacht gesagt, als Sekretärin in einem größeren Handelsunternehmen können Sie den Job sehr lange machen. Als Kellnerin oder Verkäuferin kommen Sie dagegen im Alter oftmals an ihre körperlichen Grenzen."

Die Arbeit sei genau so anstrengend wie zur Zeit, als die Zahl der Erkrankungen rapide stieg, als die Epidemie in Berlin und Brandenburg auf dem vorläufigen Höhepunkt war. Aber mit dem Abflauen der Fallzahlen sei auch das Danke beim Bezahlen verschwunden.

Eigentlich mache der Job Spaß, sagt die Kassiererin, auch wenn die Bezahlung mager sei. Aber die Pandemie gehe an die Substanz. Zwar hielten sich die meisten an die Regeln. "Aber die übrigen 10 bis 20 Prozent, die rauben einem die Nerven", sagt sie. Die würden das Anmahnen der Maskenpflicht regelrecht als Aufstand der Kassiererinnen verstehen. "Als hätten wir uns das ausgedacht, um zu schikanieren", sagt sie.

Inspiriert wurde dieser Artikel von einem Stück aus der "New York Times" mit dem Titel "The Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk". rbb|24 hat am Anfang der Recherche mit Experten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und dem Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) gesprochen. Dabei war keinem der Forscher oder Forscherinnen eine deutsche Erhebung zur physischen Nähe in Berufen bekannt.

Entsprechend haben wir die amerikanischen Umfrage-Daten von O*Net zur Nähe in Berufen genutzt, die auch dem New York Times-Artikel zugrunde liegen. Um diese Daten aber für Deutschland nutzbar zu machen, haben wir die amerikanische Klassfikation in deutsche Berufsklassifikationen "übersetzt", einmal händisch und einmal teil-automatisiert. In 61 Prozent der Fälle war die Klassifikation zwischen den beiden Methoden identisch, in weiteren 19 Prozent der Fälle stimmte zumindest der Arbeitssektor überein.

Wir haben daraufhin geschaut, in welchen Arbeitssektoren es eine signifikante, negative Korrelation zwischen körperlicher Nähe und Gehalt gibt und geprüft, ob der Trend bestehen bleibt, egal ob man die händische, die teil-automatische oder nur die Berufe nimmt, in denen beide Klassifikationen übereinstimmen. Das war der Fall für die Berufsbereiche 06 –"Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus" und 08 – "Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung". Die genaue Methodik im Detail finden Sie auf Github.