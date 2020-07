Um Belastungen durch die Corona-Krise auszugleichen, hat die Bundesregierung die Zahlung eines sogenannten Kinderbonus' in Höhe von 300 Euro vereinbart.



Der Kinderbonus soll an das Kindergeld gekoppelt und in zwei Teilen im September (150 Euro) und Oktober (150 Euro) ausgezahlt werden. Auch für später in diesem Jahr geborene Kinder soll der Bonus fließen.



Mit der Grundsicherung soll der Kinderbonus nicht verrechnet werden. Bei Eltern mit einem höheren Einkommen wird er hingegen mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet.



Zudem wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von rund 1.900 Euro auf rund 4.000 Euro für dieses und das kommende Jahr in etwa verdoppelt. [Informationen des Bundesministerium für Familie zum Kinderbonus]