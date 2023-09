Der Alexanderplatz, das Rote Rathaus, das Gefängnis Lehrter Straße. Die Karte zeigt erstmals eine Auswahl von Orten, an denen "Babylon Berlin" gedreht wurde - und wie sich das heutige Berlin in die wilden 20er Jahre verwandelt.

Irgendwann kommt dann auch Max Raabe und macht Max-Raabe-Sachen: Also kerzengerade stehen, ironisch gucken und so quäkend und einzigartig singen. Dann auch im Duett mit Meret Becker - ein Stück über einen Handkuss. Die beiden sind sehr süß zusammen und die Leute im schwitzend ausverkauften Stage Theater des Westens müssen grinsen und lachen und sind ganz angenehm gerührt.

Nur in den leisen Passagen ist es okay, ansonsten klingen die Stimmen schepprig und seltsam diffus von irgendwoher kommend. Da muss die Produktion für die kommenden Aufführungen unbedingt nachjustieren, der Sound der Instrumente ist schließlich einwandfrei.

Irgendwann hat man sich dann an das Licht gewöhnt und Meret Becker kommt auf die Bühne in einem schwarzen, glitzernden Hosenanzug, singt ein Duett mit einem Saxophon. Leider setzt sich ihre so besondere Stimme gar nicht gut durch im Gesamt-Sound. Und das Phänomen soll sich durch den ganzen Abend ziehen.

Der eigentliche Star des Abends ist aber der musikalische Leiter und Dirigent Kristjan Järvi. Ein Teufelskerl in schwarzen, weiten Klamotten, die halblangen Haare nach hinten gekämmt, ein Freigeist, ein im allerbesten Sinne Verrückter. Er hat das Baltic Sea Philharmonic mitgegründet und jetzt dirigiert er sein Ensemble mit den Händen, den Armen, den Beinen, den Füßen, den Lippen, den Augen und mit Sicherheit noch mit den Ohren. Man konnte es nur aus dem Saal nicht sehen.

Järvi verausgabt sich derart, dass selbst die Musikerinnen und Musiker sich manchmal ein Grinsen nicht verkneifen können. Macht das einen Spaß, dem zuzusehen. Der springt und hüpft und rudert und irgendwann dreht er sich um und grinst und dirigiert das Publikum gleich mit, das springt auf, klatscht, tanzt, der Laden wird zur Party.

Also gut, dass es den verrückten Dirigenten gibt, sonst hätte das nach einer Stunde auch irgendwann langweilig werden können. Denn die Videowände sind am Ende zu klein, als dass man wirklich in die Serie, in die Zeit eintauchen könnte. Und auf der Bühne passiert im Laufe des Abends kaum etwas. Aber so, mit Blick auf den genialen Kristjan Järvi, war es super.