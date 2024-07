Potsdam - Fußgängerzone bekommt "Boulevard des Films"

Mi 03.07.24 | 15:29 Uhr

Bild: Landeshauptstadt Potsdam

Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam bekommt einen "Boulevard des Films". Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Insgesamt 55 quadratische Granitplatten mit Titeln wichtiger Filme, die in Potsdam gedreht wurden, werden im Zuge der Sanierung der Fußgängerzone auf der Brandenburger Straße eingebaut und so im Herzen der Stadt auf Potsdams reiches filmisches Erbe hinweisen, so die Stadtverwaltung weiter.

55 Filme werden gewürdigt

Die ersten Platten sollen am Donnerstagabend enthüllt werden. "Mit dem Boulevard des Films holen wir den Film aus Babelsberg in die Mitte der Stadt", so Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Andreas Dresens Film "Halt auf freier Strecke" ist unter den ersten Granitplatten, die zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Jägerstraße eingebaut sind und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Zu den Filmen, denen mit den Granitplatten ein Denkmal gesetzt werden soll, gehören den Angaben zufolge unter anderem "Metropolis" von Fritz Lang aus dem Jahr 1927, "Der blaue Engel" mit Marlene Dietrich von 1930, "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann von 1944 und der 1946 gedrehte erste Defa-Film "Die Mörder sind unter uns" mit Hildegard Knef.

Filme aus jüngerer Zeit sind unter anderem "Der Pianist" von Roman Polanski aus dem Jahr 2002, "Inglourious Basterds" des Regisseurs Quentin Tarantino von 2009 und "Grand Budapest Hotel" von Wes Anderson aus dem Jahr 2014.

Kostenfreie Kinovorstellungen

Potsdam ist die deutsche Filmstadt. Nach mobilen Vorführungen um 1900 und dem ersten Kino mit festem Spielort im Jahr 1909 startete mit dem Bau des ersten Glasateliers als Filmstudio 1911 die bis heute andauernde Filmproduktion. Seit 2019 trägt Potsdam als einzige deutsche Stadt den Titel einer "Unesco Creative City of Film", so die Stadtverwaltung weiter. Den Angaben zufolge entstanden in mehr als 112 Jahren in den Babelsberger Filmstudios sowie bei unzähligen Drehs im gesamten Stadtgebiet mehrere hundert Kino- und Fernsehfilme, Trickfilme, Dokumentarfilme, Serien und Werbespots – vielfach national und international ausgezeichnet. Der Start des Boulevards des Films wird von einem besonderen Kinoangebot begleitet. Im Kino des Filmmuseums Potsdam [filmmuseum-potsdam.de] werden im Juli und August zwölf der 55 verewigten Filme gezeigt. Der Eintritt zu diesen Filmvorführungen ist frei.