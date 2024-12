Zum jüdischen Lichterfest ist am Brandenburger Tor in Berlin am Montag erneut ein zehn Meter hoher Chanukka-Leuchter aufgebaut und eingeweiht worden. Er ist der größte seiner Art in Europa und wird seit 19 Jahren am Pariser Platz aufgestellt. Die ersten fünf Lichter sollen in diesem Jahr am 29. Dezember entzündet werden, wie die Jüdische Gemeinde Chabad Berlin mitteilte.

Das jüdische Lichterfest beginnt in diesem Jahr am 25. Dezember. Zu der feierlichen Zeremonie des Lichteranzündens vier Tage später wird den Angaben zufolge auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet.