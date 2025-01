rbb|24: Ende November wurde "Comedian" versteigert, ein Werk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. Der Preis betrug 6,2 Millionen Dollar. Dabei ist "Comedian" keine Marmorskulptur und auch kein Ölgemälde, sondern eine Banane, die mit Klebeband an einer Wand befestigt wurde. Nicht wenige fragten sich da: Wie bitte kommt so ein Preis zustande?

Der promovierte Kunsthistoriker Pay Matthis Karstens arbeitete für das Deutsche Historische Museum, die Berlinische Galerie und die Liebermann-Villa. Er ist Co-Vorsitzender des Vereins George Grosz in Berlin und Partner der Galerie Judin in der Potsdamer Straße.

Weil Sie ein sehr großer Bananenliebhaber sind?

Der Materialeinsatz steht natürlich in einem eklatanten Missverhältnis zum Preis, der hier aufgerufen wurde. Man sollte sich aber vor Augen rufen, dass das immer so ist. Wenn Sie vor einem Bild von Claude Monet stehen, dann sind das ein paar Latten, ein wenig Leinwand und ein bisschen Ölfarbe. Ich verstehe, warum sich viele Menschen damit so schwer tun. Aber dass wir einem Namen, einem Konzept, einen Wert zuschreiben, ist in der Kunst üblich.