"She came to me"

Die 73. Berlinale wird im Februar mit einer Weltpremiere der US-amerikanischen Produktion "She Came to Me" eröffnet. Zum internationalen Ensemble der romantischen Komödie von Regisseurin und Drehbuchautorin Rebecca Miller gehören Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d'Arcy James und Anne Hathaway.

She Came to Me wird zum Auftakt der Filmfestspiele am 16. Februar als Berlinale Special Gala im Berlinale Palast präsentiert.

"Die bezaubernde Komödie über Liebe in all ihren Formen verwebt die Geschichten mehrerer Charaktere miteinander, die in der romantischen lebhaften Metropole New York City leben", heißt es in der Ankündigung der Internationalen Filmfestspiele.

"Wir freuen uns, dass wir diese Festivalausgabe mit einer unwiderstehlichen Komödie eröffnen, die auf den alltäglichen Konflikten der westlichen Gesellschaft aufbaut", erklärten das Leitungsduo der Berlinale, Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian am Mittwoch."Die Charaktere, von Rebecca Miller gezeichnet und von großartigen Schauspieler*innen verkörpert, entscheiden sich dafür, sich von den Inspirationen des Moments leiten zu lassen. Wie ein pre-code Hollywood-Film ist She Came To Me eine fantastische Ode an die Meinungsfreiheit."

Regisseurin und Drehbuchautorin Rebecca Miller war zuletzt 2016 mit dem Panorama-Beitrag Maggies Plan bei der Berlinale, nachdem sie 2009 mit The Private Lives Of Pippa Lee am Wettbewerb teilgenommen hatte.