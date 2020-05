imago-images/Christian Spicker Video: rbb|24 | 31.05.2020 | Bild: imago-images/Christian Spicker

Kultveranstaltung in Berlin-Kreuzberg - Wie der Karneval der Kulturen mit der Absage umgeht

31.05.20 | 13:37 Uhr

Der 25. Karneval der Kulturen muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen, und das obwohl das gesamte Programm schon feststand. Für die Musiker ist die Absage besonders hart: Weil es noch keine Verträge gab, bekommen sie keine Gagen. Von Roberto Jurkschat

Etwa 4.500 Teilnehmer, 1.000 Künstler und mehr als eine Million Besucher hatten die Organisatoren für den Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende eigentlich erwartet. Eigentlich habe schon das gesamte Programm für die 25. Auflage der Kreuzberger Kultveranstaltung festgestanden, sagt Karnevalsleiterin Nadja Mau im Gespräch mit rbb|24. "Dass alles abgesagt werden musste, ist bitter. Alle 77 Gruppen und alle Künstler hatten wir schon angemeldet und natürlich haben sich alle total auf die Veranstaltung gefreut." Ausgerechnet der 25. Karneval der Kulturen kann - wie unzählige weitere Großveranstaltungen - in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der Lockdown trifft den Berliner Kulturbetrieb "ins Mark", wie es die Karneval-Veranstalter in einer Mitteilung formulieren. Dennoch, sagt Nadja Mau, gab es auch Verständnis für die Absage.

Alle Bühnenprogramme standen schon fest

830.000 Euro hatte der Senat in seinem Haushalt für die Organisation der Veranstaltung eingeplant, einen Teil davon hatten die Organisatoren schon ausgegeben. Die Künstler für die Bühnenprogramme standen längst fest, auch wenn noch keine Verträge mit den Musikern, DJs und Tänzern abgeschlossen wurden. "Wenn wir die Verträge gemacht hätten, dann hätten wird die Leute natürlich auch bezahlen müssen", sagt Mau. "Für die Leute, die jetzt einen Auftrag verloren haben, ist das natürlich auch hart. Aber uns sind als Veranstalern die Hände gebunden, weil wir gegenüber dem Kultursenat eine Schadensminderungspflicht haben." Damit seien jegliche neuen Ausgaben der Fördermittel nach der Absage der Veranstaltung praktisch verboten worden. Für Robert Wienröder sind die vielen wegen der Corona-Krise abgesagten Konzerte und Festivals und auch der gestrichene Auftritt beim Karneval der Kulturen finanziell dennoch ein heftiger Schlag. Der Berliner Pianist und Musikstudent hatte mit den drei Kollegen seiner Band "Still in the Woods" eigentlich fest damit gerechnet, am Samstagabend auf der Bühne vor der Amerika-Gedenkbibliothek zu stehen - auch die Gage war schon eingeplant. Da es aber noch keinen Vertrag gab, gibt es kein Ausfallhonorar.

Keine Gage, kein Bafög, kein Arbeitslosengeld

"Für uns ist es im Moment total schwierig, weil wir als Solo-Selbständige in diesem Sinne keine Betriebskosten haben und deshalb nicht von den Soforthilfen profitieren können", sagt Wienröder. Geld für seinen Lebensunterhalt bekommt Wienröder auch nicht vom Jobcenter, weil er als Student keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Auch Bafög bekommt er nicht - deshalb ist Wienröder jetzt zurück zu seinem Vater gezogen. "Ich habe es schon bei sämtlichen Finanzbehörden versucht und auf die Notlage hingewiesen. Man hat mir zugestimmt, dass das ein Problem ist. Aber helfen konnte mir trotzdem niemand." Keiner der Veranstalter, die seiner Band einen Auftritt in Aussicht gestellt hatten, habe etwas gezahlt - auch keinen kleineren Betrag. "Als Musiker ist das heftig, denn wir sind leider auch in einer Situation, dass wir es uns nicht mit den Veranstaltern verscherzen dürfen", sagt Wienröder. In der Musikbranche würden sehr viele Auftritte über gute Kontakte zustande kommen, deshalb kenne er niemanden, der Veranstalter jetzt auf Ersatzzahlungen verklage. "Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie andere Leute das machen, die nicht zu ihren Eltern zurückziehen können."

Kostüme für den Karneval 2021

Margarita Maria Guzmán López von der Tanzgruppe "La Rebelión" gehört zu denen, die im Karnevalszug mitlaufen wollten. Die Kostüme hatten die 40 Leute aus ihrer Gruppe schon vorbereitet: Outfits von Personen aus dem politischen Leben in lateinamerikanischen Ländern. "Für uns war das eine Geste der Solidarität mit einigen sozialen Bewegungen in Lateinamerika", sagt die Berlinerin, die schon seit dem Jahr 2002 beim Karneval der Kulturen mitfeiert. "Wir hatten zum Glück keinen finanziellen Nachteil, weil wir die fertigen Kostüme auch im nächsten Jahr beim Karneval tragen können", sagt López. "Die meisten sind aber trotzdem extrem traurig, weil diese Veranstaltung für viele Menschen mit Migrationshintergrund eine besondere Bedeutung hat. Wir haben damit eigentlich die perfekte Gelegenheit, unsere Kulturen zu präsentieren und andere Kulturen kennen zu lernen."

rbb-Stream mit Karneval-Impressionen

Wie es weitergeht mit dem Kulturbetrieb in Berlin und mit dem Karneval der Kulturen, hängt nach Meinung der Karneval-Organisatoren vor allem von der Unterstützung des Senats ab. Klar ist, dass der Lockdown in Berlins Kulturszene tiefe Spuren hinterlässt. "Die Befürchtung, dass die kulturelle Vielfalt nach der Corona-Pandemie nicht mehr in der Form bestehen wird wie bisher, ist mehr als berechtigt", heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. "Den langjährige Aufbau einer reichhaltigen, diversen, vielfältig beeinflussten Kulturlandschaft als Ausdruck einer freien, pluralistischen Gesellschaft sehen wir akut gefährdet. Grenzen werden geschlossen, die Zahl rassistischer und antisemitischer Übergriffe steigt in der Krise, Rechte erobern wieder öffentliche Räume." Dieser Entwicklung wolle man sich auch in diesem Jahr entgegenstellen - und den Freunden der Kreuzberger Kultveranstaltung ein virtuelles Ersatzprogramm bieten: Als Medienpartner des Karnevals streamt der rbb am Pfingstmontag ab 14 Uhr Impressionen des Karneval der Kulturen aus den vergangenen 24 Jahren.

Sommerliche Temperaturen und rund eine Million Besucher

Bild: imago-images/Ben Kriemann Wie bisher jedes Jahr zu Pfingsten wurde auch 2019 auf dem 24. Karneval der Kulturen die Vielfalt der Kulturen in Berlin gefeiert.

Bild: imago-images Das bedeutete: Trommelrhythmen, bunte Kostüme und Tänze aller Art sowie rund eine Million Besucher.

Bild: imago-images/Christian Spicker Highlight waren die Darbietungen auf dem traditionelle Straßenumzug am Pfingstsonntag.



Bild: imago-images/Christian Spicker 74 Gruppen mit rund 4.400 Teilnehmenden präsentierten sich.

Bild: imago-images/Christian Spicker Auch politische oder gesellschaftliche Themen wurden wieder angesprochen. Rund 600.000 Besucher säumten den Umzug.

Bild: imago-images/Simon Becker Sie hatten Glück mit dem Wetter: Satte 27 Grad zeigte das Thermometer an.

Bild: imago images/Christian Spicker Rund 1.500 Polizisten sicherten das Fest. Die Beamten aus Berlin bekamen dabei Unterstützung von Polizisten aus Brandenburg, Niedersachsen und von der Bundespolizei.



Bild: imago-images/Christian Spicker Ein Ziel der Veranstalter ist es, den Karneval besonders nachhaltig zu gestalten.

Bild: imago images/Christian Spicker Deshalb bestritten ein Drittel der Gruppen den Umzug mit Lastenrädern, Bollerwagen und Schubkarren, anstatt motorisiert teilzunehmen.

Bild: imago-images/A.Friedrichs Aber trotz Mehrweggeschirrs und kompostierbarer Teller aus Palmblättern: Auch die BSR hatte wieder viel zu tun. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



















