Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will Kulturschaffende in der Corona-Krise mit Landesmitteln unterstützen.



Es gebe Überlegungen, für die Betroffenen eine ähnliche Soforthilfe aufzusetzen wie im Frühjahr, sagte der Linke-Politiker am Freitag in der rbb-Abendschau. Damals seien die Hilfen innerhalb von vier Tagen ausgezahlt worden. Er führe zu diesem Thema Gespräche mit der Wirtschaftssenatorin und dem Finanzsenator, so Lederer weiter.