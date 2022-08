Ungläubiger BB Sonntag, 07.08.2022 | 21:55 Uhr

"Die Kontrollgremien und die internen Recherchegruppen haben erfolgreich gearbeitet! "

Das soll ein Scherz sein oder?

Von der Vielzahl an Beschwerden, die ich je eingegeben habe ging nur ein Bruchteil überhaupt an die Intendanz und selbst dann sah am Ende der Berliner Senat nie "Handlungsbedarf". An der Intendantin allein liegt es nun also weiß Gott nicht.

An meinerseits aufgeführten Kritikpunkten zur Arbeit des RBB hat sich bis heute NIX getan. Alles hohle Worte!

Da kann der RBB so viele Transparenzserien machen wie er will.

Wenn sich das nicht in der Arbeit wiederspiegelt gibt es 0 Vertrauen.