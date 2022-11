Feuerwehr muss in Lankwitz acht Menschen per Drehleiter retten

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) sind am Sonntag nach Angaben der Berliner Feuerwehr mehrere Menschen per Drehleiter gerettet worden.



Der Brand sei im Keller eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen, hieß es. Aufgrund der Gefahren durch die starke Rauchentwicklung in den höheren Etagen hätten die Retter acht Bewohner aus den Wohnungen mit der Drehleiter geborgen.