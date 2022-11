In der Poststelle des Justizministeriums in Potsdam ist am Donnerstag Alarm ausgelöst worden: Ein anonymer Brief mit einer unbekannten Substanz ist eingegangen. Ein Mitarbeiter, der mit dem Stoff in Berührung kam, wird vorsorglich ärztlich untersucht.

Ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver ist am Donnerstagmorgen im Justizministerium in Potsdam eingegangen und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Beim Öffnen des Briefes von einem unbekannten Absender sei die Substanz festgestellt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.



Mehrere Büros in der Umgebung der Poststelle in der Staatskanzlei seien daraufhin vorsorglich geräumt worden, hieß es. Ein Mitarbeiter des Ministeriums, der mit dem Brief in Kontakt gekommen sei, werde ärztlich untersucht.