Ein Radfahrer ist verstorben, nachdem er im Juli bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw schwer verletzt worden war. Der 55-Jährige sei am vergangenen Freitag in einem Berliner Krankenhaus in Friedrichshain-Kreuzberg gestorben, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Bei dem Unfall hatte ein Lkw den Radfahrer gerammt und überrollte anschließend seine Beine. Der Sattelzug fuhr nach Polizeiangaben auf der Frankfurter Allee und wollte rechts abbiegen, der Fahrradfahrer fuhr geradeaus auf dem Fahrradschutzstreifen, beim Abbiegen rammte der Lkw den Radfahrer und überfuhr ihn anschließend.