Eine Mordkommission des Berliner Landeksriminalamts (LKA) ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt in einer Sprachschule in Berlin-Mitte. Ein 39-jähriger Mann soll dort am Dienstag gegen 10:30 Uhr mit mehreren Kursteilnehmern in der vierten Etage in Streit geraten sein und Möbel aus dem Fenster geworfen haben, wie die Polizei mitteilte.