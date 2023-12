2023 wird in Berlin wohl nicht mit den besten Nachrichten in Erinnerung bleiben. Die Stimmung in der Hauptstadt ist zuletzt für viele ungemütlicher geworden. Zeit, gemeinsam gute Vorsätze zu fassen - ehe Berlins Ruf ganz dahin ist, meint Fabian Stratmann.

Vor zwei Wochen stand ich, wie es sich bei einer gute Privatparty gehört, mit ein paar Leuten in einer Küche, die meisten rauchten, hatten ein Glas Wein in der Hand und erzählten sich, warum sie eigentlich nach Berlin gekommen waren. Klassiker. Die meisten sind ja zugezogen . So auch wir. Carla und ihr Mann David. Beide sind Juden. Und dann waren da Dominik, Simon, Alex und ich. Wir sind schwul. Wir alle tranken, rauchten (mehr oder weniger freiwillig) und wir erzählten uns von diesem einen Zitat:

Warum also nicht mal gemeinsam einen Vorsatz finden und den am Ende in dieser Stadt auch wirklich umsetzen? Ich komme nicht umhin, darauf zu hoffen, dass in Berlin im kommenden Jahr wirklich einiges anders, vor allem aber besser läuft.

An diesem 31. Dezember ist es also wieder so weit: Wir sitzen zusammen, blicken zurück und nehmen uns vor, im nächsten Jahr vieles anders, vor allem aber natürlich besser zu machen. Mehr Sport, weniger rauchen und generell besser mit sich umgehen. Die meisten guten Vorsätze scheitern dann übrigens, weil wir es allein versuchen.

Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel nehmen antisemitische Vorfälle in Deutschland zu. Auch an der Universität der Künste in Berlin wurden bei einer Demo einschlägige Symbole verwendet. Der Antisemitismus-Experte Lorenz Blumenthaler ordnet die aktuelle Situation ein.

Franz von Suppé - österreichischer Komponist - soll den Satz vor über 100 Jahren in die Welt gesetzt haben. Es wurde ein Versprechen. Hier in Berlin kann man sein, wer man will. Hier in Berlin muss keiner Angst haben, angefeindet zu werden, weil man ist, wie man ist. Deshalb sind wir alle nach Berlin gekommen - und um es jetzt schon vorwegzunehmen: Wir alle haben nach diesem Jahr ernsthafte Zweifel, dass der Satz noch gilt. Aber der Reihe nach.

Am Ende waren wir es also, die nach Berlin kamen, weil wir hofften, hier Gleichgesinnte zu finden und leben zu können, wie wir sind. "Ich bin schwul und das ist auch gut so", hat Klaus Wowereit in seinem ersten Wahlkampf 2001 gerufen. Am Ende hat er hier in Berlin damit die Wahl gewonnen und ist von einer Mehrheit der Wahlberechtigten zum Regierenden Bürgermeister gewählt worden.

Was für ein Versprechen! Und genau das hat Berlin in seiner Geschichte immer wieder gegeben. In den 1920ern haben sich in Eldorado "Transvestiten" getroffen, gefeiert und auch die angezogen, die mal neugierig einen Abstecher in ein anderes, buntes Berlin machen wollten. Später suchten in West-Berlin diejenigen Anschluss, für die ein piefiges Nachkriegsdeutschland im Westen keinen Platz hatte. Und auch jüdisches Leben kam zurück. An jenem Ort, wo der Massenmord an ihnen besiegelt worden war, fanden Juden und Jüdinnen wieder ein Zuhause.

In den 2000ern kamen schließlich wir: Carla, David, Alex, Dominik und Simon und ich. Mitte 20, auf der Suche nach der Freiheit, Gemeinschaft und in der Hoffnung, gleich unter Gleichen zu sein: Sei es als Jude, Ausländer oder als Schwuler.