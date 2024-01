Berlin - Warum der Kalte Krieg bis heute bei der S-Bahn seine Spuren hinterlässt

So 14.01.24 | 17:24 Uhr | Von Frank Drescher

dpa/Soeren Stache Video: rbb Abendschau | 09.01.2024 | Bild: dpa/Soeren Stache

Das Schienennetz der Region leidet immer noch an Spätfolgen von Krieg und Teilung. In West-Berlin geriet es durch den S-Bahn-Boykott sogar zwischen die Fronten des Kalten Krieges. Ein Irrweg, der vor 40 Jahren endete, aber immer noch nachwirkt. Von Frank Drescher

Wer im Norden Berlins auf die U6 angewiesen ist, muss irgendwann notgedrungen das Transportmittel wechseln. Ein Streckenabschnitt wird saniert, und dort ist Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dabei könnten die Fahrgäste auf den Schienen bleiben - wenn sie denn genügend Zeit mitbrächten. Es gibt nämlich eine Alternative, die S25. Aber: Die fährt nur alle 20 Minuten. Ein dichterer Takt ist nicht möglich. Denn die S-Bahnstrecke von Hennigsdorf Richtung Berliner Innenstadt bis Schönholz hat zumeist nur ein Gleis. Dabei hatte sie mal mehr - wie viele andere Bahnstrecken in Berlin und Brandenburg.

Verspätungen wegen Demontagen nach dem Zweiten Weltkrieg

Zur Entschädigung für den Zweiten Weltkrieg, den Deutschland verbrochen hatte, beschlossen die Siegermächte 1945 den Abbau und Abtransport von Industrieanlagen. Deshalb brachte die Rote Armee von vielen Bahnstrecken ihrer Besatzungszone das zweite Bahngleis in die Sowjetunion. In der Folge sind im Bahnnetz von Berlin und Brandenburg viele Streckenabschnitte bis heute eingleisig: zwischen Lübben und Cottbus und zwischen Berlin und Küstrin-Kietz etwa, auch die S-Bahnlinien nach Bernau und Hennigsdorf. "Das ist immer noch etwas, was die S-Bahn heute beeinträchtigt", sagt Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Denn ist ein Zug verspätet, verspätet sich der ihn abwartende Zug der Gegenrichtung zwangsläufig.

Picture Alliance/Caro/Sorge Defekte Aufzüge im ÖPNV - Wie eine S-Bahn-Fahrt im Berliner Osten für einen Rollstuhlfahrer zur Odyssee wurde Mehr als 400 Aufzüge verzeichnen BVG und Deutsche Bahn in Berlin – ein guter Wert im internationalen Vergleich. Doch was tun, wenn nahezu 50 davon nicht funktionieren? rbb|24-Autor Frank Preiss sitzt im Rollstuhl und berichtet von einem düsteren Tag.



West-Berlins S-Bahn zwischen den Fronten des Kalten Krieges

Der komplizierte Status Berlins unter den vier Besatzungsmächten brachte es mit sich, dass die Deutsche Reichsbahn, ein Staatsbetrieb der DDR, auch in den West-Sektoren für den Eisenbahnverkehr zuständig war. Nach dem Mauerbau riefen Politik und Gewerkschaften in West-Berlin zum Boykott der S-Bahn auf. Mit Erfolg: Die Passagierzahlen brachen nach 1961 dramatisch ein. Die Verluste, die Ost-Berlin zu tragen hatten, beliefen sich in den 1970er Jahren auf jährlich 100 Millionen Mark und mehr. "Das heißt: Alles, was die S-Bahn an Geld ausgab, musste sie selbst erwirtschaften beziehungsweise musste aus dem maroden Haushalt der DDR kommen, auch die Devisen für die Gehälter", erzählt Udo Dittfurth, Leiter des S-Bahnmuseums und im Hauptberuf Stadtplaner. Denn viele Reichsbahn-Beschäftigte lebten in West-Berlin und mussten in D-Mark bezahlt werden.

Verwahrloste Rolltreppe auf dem S-Bahnhof Westkreuz

Schleichender Verfall bis 1984

Das Geld der Reichsbahn reichte nur, die S-Bahn so instandzuhalten, dass der Betrieb technisch gerade noch sicher war. Schon für die Beseitigung witterungsbedingter Abnutzung der Anlagen reichte es oft nicht mehr. Denn in West-Berlin hatte die S-Bahn kaum noch Passagiere: 1981 beförderte sie laut DDR-Verkehrsministerium nur noch 3,5 Millionen Menschen – so viele, wie sie heutzutage in drei Tagen durchs gesamte Netz fährt. Düstere, verfallende Bahnhöfe und museumsreife Züge aus den 1920er Jahren mit hölzernen Sitzbänken, die auf den ausgeleierten Gleisen mitunter bedrohlich schaukelten, schreckten potenzielle Kundschaft ab.

Vor 40 Jahren: Als die BVG das West-Berliner S-Bahnnetz übernahm

Bild: dpa Bis Mitte der 1940er Jahre nutzten jährlich mehrere hundert Millionen Berliner die S-Bahn. Das einst beliebte Nahverkehrsmittel erlebte nach Kriegsende im Westteil Berlins jedoch einen massiven Einbruch. Kontiniuerlich sanken die Fahrgastzahlen und die Strecken verkamen bis viele Strecken Anfang der 80er Jahre stillgelegt werden. Erst als die BVG am 9. Januar 1984 die Strecken in West-Berlin von der Reichsbahn der DDR übernimmt, geht es wieder bergauf. Doch zunächst ein Rückblick, wie es zu dieser Situation kommen konnte.

Bild: dpa/United Archives/Kindermann Knapp 40 Jahre vorher: Nach Kriegsende 1945 überträgt die sowjetische Militäradministration der Deutschen Reichsbahn (DR) den Eisenbahnverkehr in der Sowjetischen Besatzungszone und Berlin. Dass die Reichsbahn der DDR auch in West-Berlin zuständig ist, wird von den Alliierten gebilligt. Im Bild müssen Fahrgäste die Treppe nehmen, da die Rolltreppe am Bahnhof Westkreuz völlig verwahrlost ist.



Bild: Keystone Pictures USA Nach 1948 fahren trotz der Teilung in Ost- und West-Berlin die Züge weiterhin über die Sektorengrenzen. Fahrgäste sollten aber besser nicht einschlafen, wie dieses Schild im Jahr 1953 informiert.



Bild: dpa 1949 gibt es Ärger mit den 13.000 West-Berliner Reichsbahnern. Nach Entlassungen streiken sie, wie hier am Bahnhof Gesundbrunnen, vom 21. Mai bis zum 28. Juni 1949. Da Ost-Berliner Reichsbahner die Dienste übernehmen wollen, kippt die Stimmung. Französische und sowjetische Militärpolizei steht am Bahnhof Gesundbrunnen bereit. Die Streikenden fordern unter anderem die Auszahlung ihres Lohns in West-Mark. Mit ihren in Ost-Mark ausgezahlten Gehältern können sie die West-Mieten nicht bezahlen.



Bild: dpa Der Mauerbau am 13. August 1961 ist ein Schock und reisst auch schlagartig den ÖPNV der beiden Stadtteile entzwei. Im Bild errichten Volkspolizisten im November 1961 Stacheldraht am Bahndamm am Bahnhof Gesundbrunnen. Die S-Bahn wird weiterhin in beiden Teilen Berlins von der Deutschen Reichsbahn betrieben.



Bild: dpa/Günter Bratke Zahlreiche Verbindungen werden gekappt, Bahnhöfe zugemauert. Im Bild ist ein Nord-Berliner Stellwerk zu sehen, das in einen Bunker mit Schießscharten umgebaut worden ist. Der Blick geht von West nach Ost. Während die Berliner Mauer im Osten als "antifaschistischer Schutzwall" bezeichnet wird, spricht der West-Berliner Senat von "Schandmauer".

Die Ringbahn wird an zwei Stellen unterbrochen: Die Bahnhöfe Gesundbrunnen - Schönhauser Allee und Sonnenallee - Treptower Park sind nun nicht mehr verbunden. Auch die Friedhofsbahn (Berlin-Wannsee – Stahnsdorf Friedhof) wird eingestellt.



Bild: dpa/Peter Kneffel Nur der Nord-Süd-Tunnel wird weiterbetrieben, mit ausschließlichem Halt Friedrichstraße. Der Begriff " Geisterbahnhöfe " macht die Runde. Im Bild der Bahnhof Potsdamer Platz im Jahr 1990, der 30 Jahre geschlossen bleiben wird.



Bild: AP Vier Tage nach Mauerbau rufen Willy Brandt und der DGB am 17. August 1961 zum S-Bahn-Boykott auf. Die Nutzung der S-Bahn wird ab nun politisch. Man will der DDR durch den Kauf von Fahrscheinen keine Devisen mehr zukommen lassen.

Bild: akg-images / Gert Schütz Die BVG bricht aufgrund zehntausender zusätzlicher Fahrgäste im U- und Bus-Verkehr fast zusammen. Buslinien werden parallel zu den S-Bahn-Strecken eingesetzt. Die S-Bahn Fahrgastzahlen sinken dramatisch. Leere Züge, heruntergekommene Bahnsteige und ein maroder Fuhrpark sind die Folge.

Bild: dpa/Chris Hoffmann Die West-Berliner S-Bahn wird für die Deutsche Reichsbahn zum millionenschweren Verlustgeschäft. 1980 liegt das jährliche Defizit bei 120-140 Millionen Mark. Im Januar kündigt die Deutsche Reichsbahn knapp 80 West-Mitarbeitern. Die Reichsbahn hat über die Jahre das Streckennetz im Westen verkommen lassen und stellt 1980 einen Fahrplan vor, der zum folgenreichen zweiten Streik der Reichsbahner führt.

Bild: imago stock&people Sie besetzen am 17. September 1980 Stellwerke unter anderem am Bahnhof Zoo und fordern eine Übernahme der West-Berliner S-Bahn in westliche Hände. Der gesamte S-Bahnverkehr und Transitverkehr stehen still. Folge ist, dass Hunderte Streikende gekündigt werden, wenn sie nicht schon selbst gekündigt hatten.



Bild: akg-images Und etwa die Hälfte aller West-Berliner Strecken werden von der Reichsbahn im September 1980 stillgelegt. Davon ist beispielsweise die Strecke Wannsee – Schöneberg – Anhalter Bahnhof betroffen. Im Bild ein S-Bahnplan von 1974.

Bild: dpa Drastisch ist auch die Beendigung des Betriebs auf der Ringbahn, die zu Dreiviertel ihrer Strecke in West-Berlin liegt. Im Bild ist der Bahnhof Westend zu sehen. Auch die S-Bahn von Westkreuz nach Spandau wird eingestellt, wie etwa auch die Stammbahn, (Zehlendorf – Düppel) und die Siemensbahn (Jungfernheide – Gartenfeld). Es bleiben rund 71 Kilometer Strecke.



Bild: dpa/Konrad Giehr 1981 wird bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus die S-Bahn Wahlkampfthema. Unter Richard von Weizsäcker, CDU, wird die Übernahme der S-Bahn durch die BVG vereinbart. Die Besatzungsmächte haben zugestimmt.

Bild: dpa Am 30. Dezember 1983 ist es amtlich: Die Deutsche Reichsbahn gibt die Betriebsrechte für die S-Bahn-Strecken in West-Berlin am 9. Januar 1984 an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ab.

Bild: dpa/Chris Hoffmann Am 9. Januar 1984 übernimmt die BVG das West-Berliner S-Bahnnetz in einem desolaten Zustand. Aufgrund von mangelndem Personal helfen Triebfahrzeugführer aus Hamburg aus. Die BVG muss zunächst weitere Strecken einstellen und Bahnhöfe nun endgültig schließen, hier der S-Bahnhof Witzleben (heute Messe Süd).



Bild: dpa/Wolfgang Goll Es gehen zunächst nur zwei Linien auf 21 Kilometern in Betrieb: die Strecke Lichtenrade – Anhalter Bahnhof als Linie S2 und Charlottenburg - Friedrichstraße als Linie S3. Auf dieser Linie ist seit 1961 der Lehrter Stadtbahnhof (heute Berliner Hauptbahnhof) Endpunkt aus West-Berlin und Grenzbahnhof in Richtung Friedrichstraße.

Bild: dpa Das Zugpersonal wechselt am Lehrter Stadtbahnhof und DDR Reichsbahner übernehmen die Fahrt durch den stark gesicherten Grenzbereich.

Im Bild trägt ein Zugführer der BVG am Tag der Übergabe am 9. Januar 1984 noch eine Reichsbahnuniform.

Bild: Imago Images/Jürgen Heinrich Dann aber geht es aufwärts: Schon im Mai 1984 kann die Strecke Wannsee – Charlottenburg (S3) wieder befahren werden, sowie die Strecke Anhalter Bahnhof – Gesundbrunnen (S2) durch den Nord-Süd-Tunnel mit Halt im streng gesicherten Bahnhof Friedrichstraße.



Bild: Picture Alliance/Uwe Gerig Im Oktober 1984 wird die Strecke S2 durch Ost-Berlin bis Frohnau wieder bedient. Hier fährt eine S-Bahn im Stadtteil Wedding von West-Berlin entlang der Gartenstraße durch Ost-Berliner Gebiet und kurz darauf wieder nach West-Berlin.



Bild: Imago Images Und am 1. Februar 1985 wird die Wannseebahn feierlich wiedereröffnet. Im Bild fährt der Eröffnungszug mit einem Zug der Baureihe ET 165 in den Bahnhof Schöneberg ein. Die S-Bahn Linie S1 fährt nun wieder von Wannsee über Zehlendorf, Rathaus Steglitz, Schöneberg bis zum Anhalter Bahnhof. 71 Kilometer Strecke sind wieder in Betrieb.

Bild: photothek Die Maueröffnung vom 9. November 1989 und die Tage danach werden zum Fest. Der öffentliche Nahverkehr wird regelrecht überrannt. Lokführer melden sich freiwillig, um die Fahrgäste von Ost nach West und von West nach Ost fahren zu lassen.

Bild: dpa-Zentralbild/Peer Grimm Gemäß Einigungsvertrag erfolgt nach der Wiedervereinigung Deutschlands am 03. Oktober 1990 der Beschluss, das Schienennetz der Berliner S-Bahn wie es 1961 bestand, wieder herzustellen. Am 1. Januar 1994 wird die S-Bahn teil der neu gegründeten Deutschen Bahn AG.



Bild: dpa/Peter Kneffel Bereits ab 2. Juli 1990 fährt die Stadtbahn wieder durchgängig von Charlottenburg bis Ostbahnhof. Und ab dem 1. September halten die Züge auch auf den unterirdischen "Geisterbahnhöfen" der Nord-Süd-Bahn, mit Ausnahme Potsdamer Platz. Bei der Ringbahn wird es bis zum 15. Juni 2002 dauern, ehe der S-Bahn-Ring mit der Inbetriebnahme der Verbindung von Wedding nach Westhafen wieder geschlossen ist.

Bild: imago stock&people Andere Strecken fallen in einen Dornröschenschlaf. Friedhofsbahn, Stammbahn und Siemensbahn warten bis heute darauf, wachgeküsst zu werden.



Text und Bildauswahl: Caroline Winkler Weitere Bildergalerien

Play Pause Fullscreen

















































Einfach aufgeben wollte Ost-Berlin den Betrieb aber auch nicht. Denn mit ihrem Bahnbetrieb kreuz und quer durch West-Berlin konnte die DDR Einfluss nehmen auf die Stadtplanung West-Berlins, so Dittfurth. Ein Beispiel: Der Tunnelbau für die U7 unter dem Nordring. "Wir haben in unserem Museum die Baugenehmigung für den U-Bahnhof Jungfernheide, abgestempelt von der staatlichen Bauaufsicht der DDR mit Hammer und Sichel. Das heißt die DDR hat den U-Bahn-Bau in West-Berlin genehmigt", erzählt er. Dass die Stadtautobahn am heutigen Südkreuz jahrelang nicht die Anhalter Bahn queren konnte und den Sachsendamm zur Staufalle machte, ist noch so eine Begebenheit.

Die Reichsbahn musste trotzdem eisern sparen – so sehr, dass ihre West-Belegschaft 1980 empört die Arbeit niederlegte. Der sozialistische Großbetrieb kündigte daraufhin die Streikenden - und musste ohne sie das halbe West-Berliner S-Bahnnetz stilllegen. Staaken, Spandau, das nördliche Moabit und Neukölln verloren ihre Bahnanschlüsse. "Insofern ist die S-Bahn ein Opfer des Kalten Krieges", sagt Udo Dittfurth, der sich damals in einer Bürgerinitiative für den Wiederaufbau der West-Berliner S-Bahn engagierte.

dpa/Zinken Berlin und Brandenburg - Im Öffentlichen Nahverkehr ziehen ab Januar deutlich die Preise an Fahrgäste in Berlin und Brandenburg müssen im neuen Jahr erneut tiefer in die Tasche greifen. Nach nur acht Monaten erfolgt eine weitere Preiserhöhung im Öffentlichen Personen-Nahverkehr - nicht nur bei den Einzeltickets. Ein Überblick.

Vor 40 Jahren: Ende des S-Bahnboykotts

Der begann erst, nachdem im Januar 1984 die BVG die West-Berliner S-Bahn für einige Jahre übernahm. Der Jahrestag markiert einen Wendepunkt. "Es war ein ungeheurer politischer Einschnitt für die S-Bahn, der unmittelbare Einfluss der DDR endete", so schätzt Udo Dittfurth das Ereignis ein. "Es war auch die Möglichkeit für ein integriertes, stärker auf den öffentlichen Nahverkehr ausgerichtetes Verkehrsangebot. Ein wirklich wichtiger und positiver Einschnitt in der Geschichte des Eisenbahnverkehrs in Berlin", erklärt er weiter. Denn vor diesem Termin waren für BVG und S-Bahn separate Fahrscheine erforderlich.

Zäher Wiederaufbau

Der BVG gelang auch, womit sich die Deutsche Bahn bis heute schwertut: Sie baute das zweite Gleis auf einigen eingleisigen Abschnitten wieder auf. Eingleisig blieben auch die nach dem Mauerfall wiedererrichteten Umlandverbindungen der S-Bahn – bis heute eine Ursache für Zugverspätungen. Erst 2002 waren die wichtigsten Strecken wiederhergestellt. Manche, wie die Siemensbahn in Spandau, sind es immer noch nicht. "Naja, bei der S-Bahn sind es gar nicht so viel Strecken", sagt Bahn-Regionalchef Kaczmarek. "Da reden wir von der Siemensbahn sicherlich, die Stammbahn zum Beispiel ist ja als Regionalbahn zum Wiederaufbau vorgesehen."

dpa/Christoph Soeder Zwischen Gesundbrunnen und Südkreuz - Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn wird für sechs Wochen gesperrt Von Freitagabend bis zum 16. Februar wird die Berliner S-Bahn umfangreiche Bauarbeiten im Berliner Nord-Süd-Tunnel durchführen. Fahrgäste müssen andere Linien nutzen und auf Busse umsteigen.

Gegensätzliche Interessen von Berlin und Brandenburg

Tatsächlich kündigte voriges Jahr Brandenburgs Infrastrukturministerium die Wiedereröffnung der Strecke für 2038 an. Warum nicht eher? Dazu Alexander Kaczmarek: "In den Neunziger Jahren ist zur Stammbahn eine Untersuchung gemacht worden, da hat man herausgefunden: Lohnt sich überhaupt nicht, brauchen wir gar nicht. Das war nicht die Situation wie heute, wo man sagt: Stadt und Umland wachsen dynamisch. Damals waren wir im Schrumpfungsprozess begriffen." Teil des Problems waren aber auch jahrelange Debatten zwischen den beteiligten Landesregierungen, ob die Strecke nun als S-Bahn oder als Regionalbahn wiedererrichtet werden soll. Wegen der unterschiedlichen Stromversorgungssysteme ist das keine triviale Abwägung. Ähnliche Debatten lähmen auch auf anderen Strecken den Wiederaufbau. Wenn es bei 2038 bleibt, wird die Strecke, die bis 1945 Berlin über Kleinmachnow mit Potsdam verbunden hat, fast 100 Jahre außer Betrieb gewesen sein.

Sendung: rbb Abendschau, 09.01.2024, 19:30 Uhr