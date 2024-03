Ein 13-jähriger Junge ist am Berliner U-Bahnhof Wittenbergplatz von einem einfahrenden Zug überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der Junge am Samstagnachmittag ohne Fremdeinwirkung auf die Gleise gestürzt. Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und im Bereich des Kopfes. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Der Junge schwebt laut einer Polizeisprecherin nicht in Lebensgefahr. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen laufen.