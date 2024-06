Unbekannte fahren mit Auto durch Scheibe eines Geschäfts am Kurfürstendamm

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch mit einem Auto durch die Scheibe eines Geschäfts am Kurfürstendamm in Berlin gefahren.

Wie die Polizei dem rbb gesagt hat, ist der genaue Hergang noch unklar.

Wie auf Bildern eines rbb-Reporters zu sehen ist, sind die Täter offenbar rückwärts in den Laden gefahren; der Wagen blieb aber im Sicherheitsglas stecken. Ob sie etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

In der Vergangenheit hat es schon mehrmals ähnliche Einbrüche oder Einbruchsversuche gegeben.