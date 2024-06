Der Baum sei am Sonntagnachmittag vermutlich wegen Windes umgefallen, sagte ein Sprecher am Sonntag. In einigen Gegenden Berlins war es am Sonntag sehr windig und teils böig. Der Baum ist laut Bezirksamt etwa 29 Jahre alt und hat einen Stammumfang von etwa 105 Zentimetern.

Jeder einzelne Baum in den öffentlichen Parkanlagen und erst recht an den Straßen werde regelmäßig von den Bezirksämtern auf Standsicherheit kontrolliert. "Trotzdem kann man in so einen Baum nicht hineinschauen und es kann passieren, dass ein Baum umkippt, zum Beispiel wenn ein Pilz in kurzer Zeit durch das Wurzelwerk in den Stamm dringt, erklärte Ehlert. Dies könne dazu führen, dass der Baum nicht mehr standsicher sei. "Eine absolute Sicherheit gibt es nicht", so Ehlert. Bäume seien in der Stadt aber wichtig, um ein gutes Stadtklima zu erhalten.