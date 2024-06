Ein Paar aus Brandenburg hat beim Besuch des Immergut-Musikfestivals in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) Kinder in einem Auto zurückgelassen. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Montag mitteilte, hatte ein Passant in der Nacht zum Samstag kurz vor 2 Uhr auf einem Parkplatz die beiden Kleinkinder in dem abgeschlossenen Wagen entdeckt und die Polizei gerufen. Die Kinder hätten geschrien und panisch geweint.



Weil weder Vater noch Mutter aufgetaucht seien, habe die herbeigerufene Feuerwehr in Absprache mit der Polizei ein Autofenster eingeschlagen, um die Kinder zu befreien. Diese seien dann noch vor Ort medizinisch betreut und beruhigt worden, hieß es. Zum genauen Alter der Kinder wurden keine Angaben gemacht.