Die Ernte der Spreewälder Gurken hat begonnen. Insgesamt acht Anbaubetriebe bauen das Gemüse in diesem Jahr an, sie rechnen mit einer Ernte von rund 32.000 Tonnen, wie der Spreewaldverein am Mittwoch zum Erntestart in Lübben (Dahme-Spreewald) mitteilte. Sieben Betriebe verarbeiten die Gurken schließlich, indem sie das Gemüse beispielsweise einlegen.



Mehrere Wochen werden die rund 3.000 Erntehelfer nun mit den sogenannten "Gurkenfliegern" auf den Feldern unterwegs sein, also mit den Erntemaschinen, auf denen die Helfer liegen und die Gurken pflücken.