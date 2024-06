Etwas weniger Menschen treten aus katholischer Kirche in Berlin und Brandenburg aus

Do 27.06.24 | 15:32 Uhr

Das katholische Erzbistum Berlin hat im vergangenen Jahr vor allem durch Kirchenaustritte weiter Mitglieder verloren. Die Zahl der Kirchenangehörigen im Nordosten Deutschlands sei um knapp drei Prozent auf 361.983 zurückgegangen, teilte das Erzbistum am Donnerstag in Berlin mit. Stichtag war der 31. Dezember 2023. Das Erzbistum Berlin umfasst neben der Hauptstadt auch den zentralen und nördlichen Teil Brandenburgs, Vorpommern sowie die Stadt Havelberg in Sachsen-Anhalt.

Mehr als 11.000 Menschen seien aus der Kirche ausgetreten, etwas mehr als 1.600 durch Taufen neue Mitglieder geworden. Das waren etwas weniger Austritte und etwas mehr Taufen als im Jahr davor: Da gab es rund 13.000 Kirchenaustritte und knapp 1.800 Taufen.

2020 gehörten den Angaben zufolge noch knapp 395.200 katholische Christinnen und Christen zum Erzbistum Berlin, 2021 waren es gut 384.300 und 2022 rund 372.500 Gläubige.

Bundesweit hat die katholische Kirche im vergangenen Jahr 591.718 Mitglieder verloren. Hauptgrund für den Mitgliederschwund waren nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz vom Donnerstag die 402.694 Kirchenaustritte.