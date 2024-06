Interview | Tiersegnungs-Gottesdienst in Berlin-Rudow - Nicht zu groß - und vor allem nicht giftig

Sa 01.06.24 | 08:24 Uhr

dpa/Friso Gentsch Audio: rbb 88,8 | 31.05.2024 | Interview mit Jürgen Stamm | Bild: dpa/Friso Gentsch

Schildkröte, Katze oder Hund: Fast alle Tiere sind beim ersten Tiersegnungs-Gottesdienst in Berlin-Rudow am Samstag willkommen. Einige Einschränkungen gibt es aber schon, sagt Jürgen Stamm vom Gemeindekirchenrat.

In New York haben Tiersegnungen eine lange Tradition - nun lädt die Evangelische Kirchengemeide Berlin-Rudow am 1. Juni erstmals zu einem interkonfessionellen Tiersegnungs-Gottesdienst ein. Jürgen Stamm ist seit etwa drei Jahren ehrenamtlich Mitglied des Gemeindekirchenrats und bereitet den Gottesdienst seit Herbst vor.

rbb: Herr Stamm, wie sind Sie darauf gekommen, Tiere zu segnen? Jürgen Stamm: Es begab sich zu der Zeit, im vorigen Jahrhundert, da war ich mit meiner Gattin Anfang der 90er in New York. Beim Sightseeing sind uns unheimlich viele Menschen aufgefallen, die mit ihren Tieren in eine riesengroße Kathedrale hasteten. Es handelte sich um ein sogenanntes Animal Blessing, also eine Tiersegnung, das seit vielen Jahren dort Tradition ist.

Die Tierparade wurde von einem kleinen Elefanten angeführt. Das machen wir nicht, Elefanten haben wir hier keine. Aber so ein bisschen Kult werden wir schon mit reinbringen. Ich habe im Gemeindekirchenrat gefragt, ob das okay wäre, wenn mal sowas gemacht werden würde. Auch unsere Pfarrerin kannte die Gottesdienste in den USA und war begeistert. Der Kirchenrat stimmte zu und nun ist es am Samstag soweit.

Häufig finden Tiersegnungs-Gottesdienste rund um den den 3. Oktober statt, dem Vortag zum Fest des Heiligen Franziskus, dem Schutzpatron des Tierschutzes, oder am 4. Oktober, dem Welttierschutztag, stat. Warum haben Sie sich für den 1. Juni entschieden? Es musste erstmal ein Termin gefunden werden. Unser Kirchenkalender ist sehr voll. Die beiden Tage im Oktober waren bereits verplant, so dass wir uns auf den 1. Juni geeinigt haben. Wir hoffen aber, dass der Gottesdienst auf viel Zuspruch stößt, damit wir es regelmäßiger machen können.

Welche Tiere werden gesegnet? Ist jede Größenordnung erlaubt? Wir machen kleine Einschränkungen. Giftige Tieren sind nicht erlaubt. Ansonsten sollten die Tiere maximal eine Risthöhe von einem Meter haben, also die Dogge oder der irische Wolfshund sind noch erlaubt. Wir wollen damit verhindern, dass Kühe oder Pferde kommen. So viel Platz ist in dem Kirchgarten auch nicht. Wir machen das ja im Garten neben der Kirche. Am nächsten Tag ist Gottesdienst und dann müssten wir die Kirche bis dahin sauber kriegen. Aber der Kirchgarten ist groß genug, da haben mehr als 100 Menschen Platz. Ansonsten sollten Reptilien in einem Terrarium mitgeführt werden. Die Katzen auch gerne in einem Katzenkörbchen und Hunde an der Leine. Kotbeutel kriegt jeder Hundebesitzer am Eingang gleich mit, damit die kleinen Geschäftchen oder großen Geschäfte gleich beseitigt werden können, dafür werden extra Tonnen aufgestellt.

Infos im Netz landing.churchdesk.com - Tiersegnungs-Gottesdienst in Berlin-Rudow Am 1. Juni 2024, 14:00 Uhr Kirchgarten Dorfkirche, Köpenicker Straße 185, 12355 Berlin

Wie reagieren die Menschen darauf? Was erwarten Sie für den Samstag? Wir haben Werbung in Rudow und Umgebung gemacht. Die Gemeinden ringsherum waren alle sehr angetan. Wir haben Plakate aufgehängt, in über 50 Geschäften Plakate verteilt und Handzettel ausgelegt. Es hat keiner abgelehnt, alle fanden das toll. Und wenn jetzt noch Petrus einigermaßen mitspielt, dann werden sicherlich viele Menschen kommen.

Was passiert bei dem Tiersegnungs-Gottesdienst, wie läuft das ab? Es wird wie ein normaler Gottesdienst sein. Nur wird unsere Pfarrerin vor allem über Themen wie Tierwohl und Artensterben predigen. Schon wenn ich daran denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Wie die Segnung an sich ablaufen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hat sie mir nicht gesagt. Aber es ist für uns alle eine Premiere. Menschen und Tiere sind Geschöpfe Gottes. Menschen werden gesegnet. Die Tiere eher nicht, oder vielleicht selten. Aber nun machen wir den Versuch, die Tiere auch zu segnen. Herrchen und Frauchen finden das toll. Und ich denke mal, der da ganz oben findet das auch toll.

Haben Sie selbst auch Tiere, die Sie mitnehmen? Wir haben zwei Beagle-Hunde, sowie einen Pfegehund. Die kommen mit. Ich habe auch einen Kakadu, der bleibt aber zu Hause.

Vielen Dank für das Gespräch!

Tiersegnung - Erste Tiersegnungen gab es schon im 17. Jahrhundert: Damals wurde Nutztieren der Segen Gottes gespendet. Vom Wohlergehen der Tiere hing damals auch das Überleben der Menschen ab - In New York haben Tiersegnungen seit fast 25 Jahren Tradition: Jedes Jahr am ersten Sonntag im Oktober werden Tiere zu St. John’s The Divine, eine der größten gotischen Kathedralen der Welt, gebracht - In Berlin haben auch schon das Rogate-Kloster Sankt Michael zu Berlin oder die Gemeinde St. Canisius Tiersegnungsgottesdienste gefeiert - Häufig finden diese am 3. Oktober statt, dem Vortag zum Fest des Heiligen Franziskus - Franz von Assisi ist Schutzpatron des Tierschutzes. Der 4. Oktober ist Welttierschutztag

Die Fragen an Jürgen Stamm stellten Lydia Mikforow und Tim Koschwitz für rbb 88,8, sowie Vanessa Witzki, für rbb|24.

Sendung: rbb 88,8, 31.05.2024, 06:15 Uhr