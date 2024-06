Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind in der Gemeinde Oberuckersee (Uckermark) am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zu dem Unfall sei es am Montag gegen 16 Uhr in den Neuhofer Straße gekommen, wie es von der Polizei weiter heißt. Zu diesem Zeitpunkt sei ein 64-jähriger Mann mit seinem Opel in Richtung Ortsteil Blankenburg unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei er dann mit dem entgegenkommenden Bus zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben, wie es von der Polizei weiter heißt. Der Sachschaden belaufe sich demnach auf rund 160.000 Euro.