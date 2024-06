Deutscher Wetterdienst - Mitunter starker Regen für Brandenburg angekündigt - ernste Lage in Süddeutschland

Die Wetterlage ist aktuell in Brandenburg entspannt, am Sonntagnachmittag soll es dann teils stark regnen. Im Süden Deutschlands ist die Situation ernst: In Bayern starb ein Feuerwehrmann im Einsatz, in Schwäbisch-Gmünd entgleisten ICE-Waggons.

Nur vereinzelt Störungsmeldungen nach Regen und Sturmböhen in der Region - etwa in Königs Wusterhausen

Weiterer Regen im Laufe des Sonntags für die Region angekündigt

Im Süden und Südwesten Deutschlands Evakuierungen und anhaltend starke Niederschläge

Ein Retter in Bayern beim Einsatz ums Leben gekommen

Während in Süddeutschland Flüsse über die Ufer treten, ist die Wetterlage in Südbrandenburg recht entspannt geblieben. Am Sonntag soll es in Berlin und in Brandenburg weiter regnen. Örtlich könne es gewittern und regnen - mit um die 30 Liter pro Quadratmeter Niederschlagsmenge in kurzer Zeit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.



In Königs Wusterhausen (Dahme-Spree) und an der A13 (Anschluss Mittenwalde) läuft seit Sonntagmorgen ein Feuerwehreinsatz [antennebrandenburg.de]. Hier sind mehrere Bäume umgestürzt, die Auf- und Abfahrt sind hier zum Teil gesperrt oder eingeschränkt. Autofahrer müssen hier mit Umleitungen und Wartezeiten rechnen. Einschränkungen bei Regionalbahnen, S-Bahnen oder Bussen wurden hier bislang nicht gemeldet.



Es habe insgesamt kaum wetterbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz dem rbb. Wegen der Warnung waren etwa mehrere Wochenendfeste und -veranstaltungen wie das geplante Oldtimer-Treffen in Werchow bei Calau (Oberspreewald-Lausitz) abgesagt worden. In Spremberg (Spree-Neiße) wurde ein Kindertagsfest aus Sicherheitsgründen abgesagt.



"Vorabinformation Unwetter" für Südbrandenburg

Für Südbrandenburg besteht weiterhin eine sogenannte "Vorabinformation Unwetter" bis einschließlich Sonntag. Das bedeutet, dass die Meteorologen ein Unwetter erwarten, aber noch keine näheren Angaben zu Gebiet und Zeitpunkt machen können. Das Warngebiet erstreckt sich etwa bis Höhe Frankfurt (Oder) und Luckenwalde.

Feuerwehrmann kommt ums Leben - ICE bei Schwäbisch-Gmünd entgleist

Dramatischer sieht es auch am Sonntag in Süden und Süwesten Deutschlands aus. Im bayerischen Pfaffenhofen ist ein Feuerwehrmann bei einem Hochwassereinsatz ums Leben gekommen. In Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) sind nach einem Erdrutsch aufgrund des Dauerregens zwei Waggons eines ICE entgleist. Verletzt wurde niemand. In zehn bayerischen Landkreisen wurde der Katastrophenfall ausgerufen.



Für Bahnreisende in und nach Süddeutschland warnt die Bahn am Sonntag wegen des Unwetters vor Zugausfällen und Verspätungen. Nach Angaben der Bahn sind mehrere Strecken betroffen. Nach einer Auflistung auf der Internetseite des Unternehmens [bahn.de] kommt es zum Beispiel zu Ausfällen auf der Strecke von München über Nürnberg nach Berlin



Dauerregen sorgt dabei in Bayern an mehreren Pegeln für Hochwasser der höchsten Meldestufe 4. Der Schwerpunkt lag in der Nacht zum Sonntag noch bei den südlichen Donauzuflüssen Günz, Mindel, Zusam, Schmutter, Paar, Abens, Ilm und Amper sowie an der oberen Donau, wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilte. Dort seien in der Nacht die Scheitel erreicht worden.



Im schwäbischen Landkreis Augsburg wurden am Sonntag aufgrund der anhaltenden Hochwasserlage weitere Haushalte in mehreren Gemeinden evakuiert. Am Samstag waren hier ein Deich und ein Damm gebrochen.



Die abfließenden Wasser sorgen nun auch an den größeren Flüssen wie Rhein und Main für steigende Pegel und bei den Rettern und Behörden für Vorbereitungen auf kommende Hochwasserlagen entlang der Flüsse.



Unwetterwarnungen teilweise bis in den Montag

Laut DWD gelten weiterhin für das westliche Schwaben, das Oberallgäu und Oberbayern die höchste Warnstufe 4. Dort seien teils Niederschlagsmengen von bis 120 Liter pro Quadratmeter möglich. Für Mittel- und Oberfranken gelte die Warnstufe 3 mit Regenmengen von 40 bis 70 Liter. Mehrere Landkreise haben den Katastrophenfall ausgerufen. Der Dauerregen im Südwesten hat zu Pegelständen geführt, wie sie statistisch gesehen nur einmal in mehr als hundert Jahren erreicht werden. So führten am Samstagnachmittag die Donaunebenflüsse Umlach in Ummendorf, Rottum in Laupheim (beide Kreis Biberach), Wurzacher Ach in Leutkirch-Reichenhofen (Kreis Ravensburg) und Weihung in Unterkirchberg (Alb-Donau-Kreis) so viel Wasser wie bei einem Jahrhunderthochwasser. Ein Jahrhunderthochwasser ist eine rechnerische Größe und bezeichnet ein Hochwasser, das im statistischen Mittel einmal in hundert Jahren erreicht oder überschritten wird. Viele Unwetterwarnungen gelten zunächst noch am Sonntag, einige bis in den Montag hinein.