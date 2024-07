West-Nil-Virus erstmals in diesem Jahr in Berlin nachgewiesen

Das West-Nil-Virus ist erstmals in diesem Jahr in Berlin festgestellt worden. Bei einem Habicht wurde am Dienstag das Virus im Landeslabor Berlin-Brandenburg amtlich festgestellt, wie die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz am Mittwoch mitteilte. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe letztlich den Befund bestätigt.

In dieser Mückensaison handele es sich um den bundesweit erst zweiten Nachweis in diesem Jahr hieß es in der Mitteilung weiter. In Berlin werden demnach seit 2018 jährlich Ausbrüche bei Vögeln registriert. Es sei davon auszugehen, dass das Virus in ganz Berlin endemisch vorkomme.