Maria Berlin Freitag, 05.07.2024 | 14:11 Uhr

Ich bin GENAUSO erschüttert, wie die Fachkräfte via Verdi - wir hatten in den vergangenen 2 Wochen zwei Schließungen wegen Personalmangels in der Kita und das ständige Ausfallen bzw. Verkürzen der Betreuung (Bildung und individuelle Förderung grenzt an Utopie, weil wenn betreut wird, dann gern 20 Kinder auf 2 Erzieherinnen) hält in der Kita meines Kindes seit August 2023 an. Davor war es auch nicht verlässlich, aber jetzt wird es immer schlimmer. Das passiert mit Duldung des Senats auf meinem Rücken und dem meines Kindes! Wofür bezahle ich eigentlich steuern? Kinder und Bildung sollten doch Priorität haben!



Die Streiks können ja jederzeit aufhören, wenn Herr Evers & Co. einen Lösungsvorschlag machen. Betreuungsgarantie für alle Eltern in 2024??