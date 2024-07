Verdächtiger nach Tötung eines 48-Jährigen in Moabit festgenommen

Mann in U-Haft

Vier Tage, nachdem in Moabit ein Toter auf dem Gehweg gefunden worden ist, hat die Berliner Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurde der 41-Jährige am Donnerstagabend im Geschichtspark in Moabit gefasst.

Toter Mann in Moabit auf Gehweg gefunden - Mordkommission ermittelt

Der Mann stehe im Verdacht, am vergangenen Sonntag das 48 Jahre alte Opfer in der Heidestraße getötet zu haben. Er befindet sich wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes in Untersuchungshaft.

Der Tote war am Sonntagmittag vor einem Geschäftshaus gefunden worden. Bei dem Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um einen offenbar Wohnungslosen. Eine Überwachungskamera an einem Gebäude hatte die Tötung des Mannes teilweise oder ganz gefilmt, wie die Staatsanwaltschaft einen Tag später mitteilte. Die Ermittlungen dauern an.