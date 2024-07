Sprengstoff in Wohnung gefunden - 200 Menschen müssen Sperrkreis verlassen

In einer Wohnung in Berlin-Weißensee ist am Dienstag Sprengstoff gefunden worden. Derzeit wird ein 50-Meter-Sperrkreis rund um den Fundort eingerichtet. 200 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, wurde bei einer Durchsuchung in der Smetanastraße zufällig eine "geringe Menge" Sprengstoff gefunden. Er soll jetzt durch Spezialisten des Landeskriminalamtes kontrolliert gesprengt werden.

Hintergrund der Durchsuchung waren den Angaben zufolge Ermittlungen gegen einen Verdächtigen eines Raubüberfalls. Der 40-Jährige soll im Juni an einem Überfall auf zwei Youtuber beteiligt gewesen sein und soll der linksextremen Szene angehören.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.07.2024, 15:00 Uhr