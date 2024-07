Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Heidering (Teltow-Fläming) ist ein Mensch in einem Haftraum gestorben. Das Feuer brach in der Nacht zu Freitag in der JVA aus und beschränkte sich nach Angaben der Rettungsleitstelle auf die Zelle des Häftlings.

Nach Angaben der Rettungsstelle sei die Zelle verbarrikadiert gewesen, was die Löscharbeiten erschwerte. Die Rettungskräfte hätten deshalb versucht, durch das zerborstene Fenster zu löschen. Der Inhaftierte konnte nur noch tot geborgen werden.

Zunächst hatte die "BZ" über den Vorfall berichtet. Der Notruf soll die Leitstelle gegen 1:15 Uhr erreicht haben. 55 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt, diese dauerten rund drei Stunden. Vier Mitarbeiter der JVA wurden bei dem Feuer verletzt, sie erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei von ihnen mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus.