In Berlin ist wieder ein Auto in der Nähe einer Justizvollzugsanstalt angezündet worden.

Wie der Polizei-Lagedienst am Donnerstag dem rbb gesagt hat, hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr ein Fahrzeug in der Nähe der JVA des offenen Vollzugs in Tegel gebrannt. Ob das Auto einem JVA-Beschäftigten gehörte, ist noch nicht bekannt.

In den vergangenen Wochen sind mehrfach in der Nähe von Berliner Gefängnissen Autos von Justizvollzugsbeamten angezündet worden, unter anderem nahe der JVAs Tegel und Moabit und auf dem Mitarbeiter-Parkplatz der JVA Heidering in Brandenburg (Teltow-Fläming).