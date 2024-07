Verdacht der schweren Brandstiftung - Wohn- und Geschäftshaus in Guben steht in Flammen

So 28.07.24 | 11:55 Uhr

Sven Schuster Audio: rbb24 Inforadio | 28.07.2024 | Jonas Ziegler | Bild: Sven Schuster

In Guben hat es am frühen Morgen gleich mehrfach gebrannt. Ein Wohn- und Geschäftshaus steht völlig in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung - und hat bereits zwei Tatverdächtige gefasst.

Ein Wohn- und Geschäftsgebäude steht in Guben (Landkreis Spree-Neiße) in Flammen. Die Polizei geht von schwerer Brandstiftung aus. Sie nahm bereits zwei 33 und 42 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest, teilte eine Polizeisprecherin dem rbb am Sonntag mit. Das Gebäude werde wahrscheinlich nicht zu retten sein, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Zunächst hatte die Leitstelle von einer brennenden Lagerhalle gesprochen.

Flammen griffen von Mülltonne auf Gebäude über

Am frühen Sonntagmorgen war es zu Bränden in mehreren Straßen gekommen. In der Frankfurter Straße habe demnach eine Mülltonne, in der Kirchstraße ein Altkleidercontainer gebrannt. Beide Feuer seien schnell gelöscht worden, heißt es von der Polizei.

Der Brand einer Mülltonne in der Gasstraße habe allerdings auf ein Wohn- und Geschäftshaus übergegriffen. Die 65-jährige Bewohnerin habe das Haus noch rechtzeitig verlassen können, die Feuerwehr konnte laut Polizei den Vollbrand des Hauses aber nicht mehr verhindern.

Warnung vor starkem Rauch

Die Feuerwehrleute öffneten demnach das Dach des anliegenden Hauses, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Anwohnerinnen und Anwohnern hatten die Einsatzkräfte am Morgen per Meldung und Lautsprecheransagen geraten, Fenster und Türen zum Schutz vor Rauch zu schließen.

Ein Wohnhaus steht in Guben in Flammen. (Quelle: Sven Schuster)