Ein "operativ kaum noch zu beherrschendes Niveau" attestiert die S-Bahn sich selbst in einem Bericht an das Berliner Abgeordnetenhaus. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Störungen noch einmal gestiegen. Auch die Pünktlichkeit lässt zu wünschen übrig.

Bei der Berliner S-Bahn kam es im vergangenen Jahr im Schnitt zu rund 121 Störungen pro Tag. Insgesamt wurden für 2023 mehr als 44.000 Störungen gezählt - ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus einem Bericht der Bahn an das Abgeordnetenhaus hervor, der am Mittwoch bekannt wurde und der DPA vorliegt. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

"Gegenüber 2022 hat sich die betriebliche Lage 2023 nochmals deutlich verschlechtert", heißt es in dem Bericht. Es handele sich um "ein operativ kaum noch zu beherrschendes Niveau". Von Mitte 2022 bis Ende 2023 habe es in sieben Quartalen in Folge jeweils im Schnitt mehr als

100 tägliche Störungen gegeben - "und in keinem dieser Quartale betrug die Pünktlichkeit auch nur annähernd 96,0 Prozent".