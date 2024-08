"Bei der Post haben wir uns vorgestellt, dass sie eine Art Co-Working-Space, also ein Arbeitsraum sein könnte, dadurch, dass es nicht ganz so offen zur Straße ist", sagt Luna-Marie Broszak, Architekturstudentin aus Erfurt.

Über 20 Architektur- und Städtebau-Studentinnen und -Studenten der BTU Cottbus und der Fachhochschule Erfurt haben sich eine Woche lang mit dem architektonischen Potenzial von Eisenhüttenstadt beschäftigt. Im Hotel Lunik fanden sie sich in der "European Summer School" zusammen. Sie suchten sich Orte in Eisenhüttenstadt, die vergessen oder verloren scheinen oder ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben.

Eisenhüttenstadt wurde in den Fünfzigerjahren als erste sozialistische Planstadt der DDR entworfen. Damals hieß sie noch Stalinstadt. Gebaut wurden vor allem öffentliche Gebäude und große Wohnkomplexe mit kunstvollen Fassaden und Ornamenten im Stil des sozialistischen Klassizismus. Viele Gebäude sind nun jedoch ungenutzt, da die Stadt seit der Wende etwa die Hälfte ihrer damals über 50.000 Einwohner verloren hat.

"Kleinere Städte wie Eisenhüttenstadt kämpfen mit dem Wegzug, während größere Städte wie Berlin oder mittlerweile Leipzig mit teureren Mieten zu tun haben. Es gibt immer weniger Raum für Kreative, sie könnten hier her kommen, wo die Gebäude durchrenoviert sind", sagt Maximilian Mälzer, der in Erfurt Stadtplanung studiert. Mälzer und Broszak haben zusammen mit anderen Studenten Postkarten gestaltet, auf denen die vergessenen Orte wiederbelebt werden.

"Wir haben es 'den Ort wieder wachküssen' genannt", sagt Roland Bondzio, Professor an der BTU. Mit alten Gebäuden in der Stadt sei es oft so wie mit kleinen Sachen wie Schirme, die man in die eigene Wohnung hat. "Man stellt sie in die Ecke, und man sieht es erst, wenn wieder Besuch kommt und es einem sagt", so der Professor. "Das ist der Vorteil, wenn man von außen kommt, dass man Dinge etwas anders sieht."