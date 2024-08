Brand in Potsdamer Hochhaus ausgebrochen

In einem Hochhaus im Potsdamer Stadtteil Zentrum-Ost ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Der Polizei zufolge brannte es in einem der oberen Geschosse des Wohnhauses am Humboldtring. Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge einen Brandgeruch wahrgenommen. Anschließend sei eine Scheibe in der brennenden Etage zerborsten und Feuer und Rauch seien aus dem Gebäude gestoßen worden.

Ob der Brand in der 9. oder 10. Etage sei, könne er nicht sicher sagen, sagte der Polizeisprecher. "Dazu gibt es gegensätzliche Angaben."

Um das Gebäude wurde ein Sperrkreis errichtet. Zur Brandursache gibt es bislang keine Angaben.