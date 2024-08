Historische Anlagen in Wildau

So 11.08.24 | 19:09 Uhr | Von Philipp Rother

Der Westhang in Wildau (Dahme-Spreewald) ist ein historisches Gebiet, das wegen seiner Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt ist. Diese erstrecken sich über mehrere Hektar und bestehen aus 1,5 Kilometer langen Tunneln.

Laut einem von der Stadt Wildau beauftragten Gutachten sind die Hohlräume durchschnittlich zwei Meter groß und befinden sich in 12 bis 16 Metern Tiefe [wildau.de/pdf-Datei] . Es ist von einer "latenten Tagesbruchgefährdung" die Rede. Die Stadt sperrte daraufhin am 10. Juli vorläufig die Flächen, auf denen Einsturzgefahr besteht, komplett.

Rund drei Viertel der Fläche sind jetzt aber nach gutachterlicher und anwaltlicher Prüfung wieder freigegeben worden. "Technische Fragen und Haftungsfragen wurden geklärt", sagte der Wildauer Bürgermeister Frank Nerlich (parteilos) dem rbb auf Nachfrage. "Von jedem Platz muss nur noch ein Viertel abgesperrt werden. Diese Bereiche dürfen auch weiter nicht zugänglich sein." Trainingseinheiten seien so möglich, Wettkämpfe aber noch nicht. "Am Ende geht es um Gesundheut, um Leib und Leben, was geschützt werden muss", fügte Nerlich hinzu.

Die Hohlräume sollen in den kommenden Monaten verfüllt werden, um die Stabilität der unterirdischen Strukturen zu gewährleisten und mögliche Gefahren für die Öffentlichkeit auszuschließen. Dafür hat die Stadt 1,4 Millionen Euro in den Haushalt 2024 eingestellt. "Am 19. November wird der Auftrag vergeben, bis dahin läuft die Ausschreibung", sagte Nerlich.

Voraussichtlich werden die Arbeiten bis zum nächsten Frühjahr abgeschlossen. Eine frühere Fertigstellung hänge von der Witterung im Winter ab, so der Bürgermeister. Es kommt laut Stadt ein lagestabiler, kohäsiver Verfüllbaustoff zum Einsatz.